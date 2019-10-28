Kadıköy 96. yıl yürüyüşüne hazır

Kadıköy Belediyesi, Bağdat Caddesi’nde düzenlenecek ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılında yüz binler ellerinde bayraklarla yürüyecek

Kadıköy Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktası olan “Cumhuriyet Yürüyüşü” hazırlıklarını tamamladı. Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü, her zaman olduğu gibi Bağdat Caddesi, Suadiye Işıklar’da saat 19.00’da başlayacak.

Caddebostan İskele Sokak’ta son bulacak yürüyüş güzergahında kurulan 3 sahnede Çocuk Sanat Merkezi Orkestra ve Korosu öğrencilerinin dans gösterileri, DJ performansları ve Cumhuriyet Bandosu gösterileri yer alacak. Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırı ve kortejin geçişi caddenin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan da canlı olarak izlenebilecek. Yürüyüşe Cumhuriyet sevdalıları, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle katılarak renkli görüntüler oluşturacak.

KLASİK OTOMOBİL VE BİSİKLETLİ GEÇİŞİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabah saatlerinden itibaren başlayacak. Saat 10.00’da bisikletlerin ve klasik otomobillerin oluşturacağı konvoylar bayram coşkusunu Kadıköy’e taşıyacak. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin organize ettiği Cumhuriyet Konvoyu ile 29 Ekim Bisikletçileri’nin oluşturacağı bisikletli korteji 60’ıncı Yıl Göztepe Parkı’ndan başlayarak, Beşiktaş Dolmabahçe’de son bulacak.

İBB KUTLAMALARI ÜSKÜDAR’DA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılını görkemli törenlerle kutluyor. Bu yıl kutlamalar 2 gün sürecek. 28 Ekim’de İBB Saraçhane binasının önünden fener alayı ile başlayacak etkinlikler, gece boyunca Sultanahmet Meydanı’nda devam edecek. Meydandaki programda Şevval Sam, Fahir Atakoğlu, Athena, Eşlik Müzisyenleri, Borusan Filarmoni Orkestrası ve Magma Filarmoni Orkestrası birer konser verecek. Günün anlam ve önemine uygun çeşitli tiyatral gösteriler sahnelenecek.

29 Ekim’de ise kutlamaların merkezi Üsküdar Meydanı olacak. DJ performansı ile başlayacak olan programda gece boyunca mehteran konseri, deniz yüzerinde su, ışık, pyro ve lazer gösterileriyle devam edecek. Sarayburnu açıklarında yapılacak havai fişek gösterisinin ardından sahne alacak İBB Kent Orkestrası geceyi renklendirecek.

Ayrıca Şemsi Paşa Meydanı ve Harem tarafına kurulacak 6 küçük sahnede de gece boyunca Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Pop Müziği konserleri verilecek. Toplam 80 gökyüzü tarayıcısıyla Üsküdar Sahil, Fındıklı Sahil ve Sarayburnu’nda ışıklı gösteri yapılacak. Gösteriler İstanbullular tarafından geniş ölçüde izlenebilecek.

İBB Üsküdar dışında da farklı ilçelerde kutlamalar düzenliyor. Tuzla’da Gece Yolcuları, Ümraniye Meydanı’nda Fettah Can, Sancaktepe’de Elif Buse Doğan, Gaziosmanpaşa’da İlhan Şeşen, Güngören-Haznedar’da Resul Dindar, Çatalca’da Cem Bevlevi, Eyüpsultan’da ise Fatih Erkoç sahne alacak.

29 EKİM’DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

İBB, bu milli bayramda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı. Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutarak ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak. Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

Metro İstanbul, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarın F1, M3, T1 ve T4 hatlarındaki seferlerin 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Gece metrosu kapsamında M1A, M1B, M2, M4, M5, M6 hatlarının 24 saat hizmet verecek.

İBB İştiraki Şehir Hatları AŞ de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim günü de ek vapur seferleri gerçekleştirmeye devam edecek. Ek sefer tarifesi şöyle olacak:

Üsküdar- Eminönü hattı

Üsküdar kalkışlar; 22:30- 23:00- 23:30- 24:00

Eminönü kalışlar;23:00- 23:30- 24:00