Kadıköy % 81 Hayır dedi

Türkiye, 16 Nisan’da oylanan başkanlık sistemine yüzde 51,4 ile “Evet” derken İstanbul’un yüzde 51,3’ü Kadıköy’ün ise yüzde 80,6’sı “Hayır”dan yana oy kullandı. 1 Kasım seçimlerine göre Kadıköy’de sandığa giden seçmen sayısında artış görülürken, Kadıköylüler YSK’nın mühürsüz oy pusulası ve zarflarını geçerli saymasını sokağa çıkarak protesto etti

Türkiye, 7 yıl aradan sonra 7’nci anayasa referandumunu gerçekleştirirken, seçmene ilk kez sistem değişikliği soruldu. Hazırlanan 18 maddelik anayasa değişikliğinin oylandığı ve Türkiye’nin 94 yıllık yönetim şeklinin değişmesi anlamına gelen bu referandumda 1,2 puan farkla ‘Evet’ oyları önde çıktı. Türkiye seçmeni, yönetim sistemi değişikliğine yüzde 51,4 ‘Evet’, yüzde 48,6 ‘Hayır’ dedi. ‘Evet’ oyları 1 milyon 293 bin oyla öne geçti. Türkiye Cumhuriyeti’nin 30 Ekim 1923’te kurulan ilk hükümetinden bu yana uygulanan ‘Cumhurbaşkanı-Başbakan ve Bakanlar Kurulu’ şeklindeki parlamenter sistem, 94 yıl sonra ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ olarak adlandırılan başkanlık sistemiyle değiştirildi.

BÜYÜK ŞEHİRLER HAYIR’DA BİRLEŞTİ

16 Nisan 2017’de gerçekleşen Anayasa Referandumu’na katılım çok yüksek oldu. Türkiye seçmeninin yüzde 85,1’i sandık başına gitti. Üç büyük şehirde ise “Hayır” önde çıktı. İstanbul ve Ankara’da yüzde 2,4’lük farkla “Hayır” öne geçti. Ankara’nın yüzde 51,1’i, İstanbul’un ise yüzde 51,3’ü Hayır dedi. İzmir’in yüzde 60,8’i Anayasa değişikliğine ve başkanlık sistemine onay vermedi.

Referandumda, en yüksek Evet oyu yüzde 81.6 ile Bayburt, en yüksek Hayır oyu ise yüzde 80.4 ile Tunceli’den çıktı. 13 büyükşehir Evet, 17 büyükşehir Hayır tercihi yaptı.

EZİCİ ÇOĞUNLUK HAYIR DEDİ

Türkiye’nin büyük şehirleri gibi İstanbul’un büyük ilçeleri de “Hayır”dan yana oy kullandı. Bu ilçelerin başında Kadıköy geliyor. YSK İlçe Seçim Kurulu’ndan aldığımız geçici sonuçlara göre Kadıköy’de sandığa gitme oranı yüzde 90.5 oldu, 331 bin 185 seçmen oy kullandı. Kadıköy’ün yüzde 19.4’ü başkanlık sistemine “Evet” derken yüzde 80.6’sı “Hayır” dedi. 331 bin 185 oyun 327 bin 293’ü geçerli sayılırken geçersiz oyların sayısı da 3 bin 892 olarak açıklandı.

İstanbul’un “Hayır” diyen diğer ilçeleri ise Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüp, Kartal, Maltepe, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Şişli ve Üsküdar oldu. Yüzde 53,3’ü Hayır diyen Üsküdar ile yüzde 51,5’i Hayır diyen Eyüp, İstanbul’un şaşırtan ilçeleri oldu.

SEÇİME KATILIM ARTTI

Geçtiğimiz 1 Kasım seçimlerinde Kadıköylü 387 bin 97 seçmenin 342 bin 218’si oy kullanmıştı. 44 bin 879 seçmenin oy kullanmadığı Kadıköy’de seçime katılım oranı yüzde 88,3 oranında kalmıştı. Kadıköy’de en fazla oyun kullanıldığı mahalle Göztepe oldu. Fenerbahçe Mahallesi seçmeni ise yüzde 89,2 oranında Hayır dedi.

BELEDİYEDEN ULAŞIM HİZMETİ

Kadıköy Belediyesi, referandum günü engelli veya ulaşım engeli bulunan yurttaşlara ulaşım hizmeti sağladı. Çalışma kapsamında Kadıköy’de yaşayan ve yürüme zorluğu çeken birçok vatandaş oy kullanacakları okullara engelsiz taksi aracılığı ile götürüldü. Yatalak ya da yürümeyecek kadar hasta olan vatandaşlara da ambulans hizmeti sağlandı.

Oy kullanma işlemi biten vatandaşlar araç ve ambulanslarla evlerine geri bırakıldı. 150 adet tekerlekli sandalye her okula ikişer tane olmak üzere dağıtıldı. Engelli araçlarında hastalara gönüllü vatandaşlar refakat etti. Kadıköy Belediyesi Engelli Merkezi çalışanları ve sağlık görevlileri de referandum günü vatandaşlara hizmet verdi. Engelli Merkezi’nin paylaştığı bilgilere göre, ihtiyaç talebinde bulunan tüm vatandaşların istekleri karşılandı.

◆ Referandum günü 8 ambulans hizmet verdi. 101 hasta ambulanslarla taşındı.

◆ 6 adet engelsiz taksi hizmet verirken, 114 seçmen engelsiz taksilerden faydalandı.

◆ 205 vatandaş da normal binek araçlarla okullara götürüldü.

YÜZLERCE KİŞİ İTİRAZ ETTİ

Referandumda kullanılan mühürsüz zarf ve oyların geçerli sayılması kararına yönelik tepkiler artarken partilerin yanı sıra vatandaşlar da YSK’ya itiraz dilekçesi verdi.

Referandum sonuçlarına itiraz etmek için salı günü Kadıköy İlçe Seçim Kurulu’na giden yüzlerce vatandaş, itiraz dilekçelerini teslim etti. Yaklaşık 300 kişi itiraz ederken, vatandaşlar, hazırlanan matbu dilekçelerinde, YSK’nın, “Sandık Kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verilmiştir” duyurusunun, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu’na aykırı olduğunu belirtti.

YSK’NIN KARARI PROTESTO EDİLDİ

YSK’nın mühürsüz oy pusulası ve zarflarını geçerli sayması İstanbul’un pek çok ilçesinde halk tarafından protesto edildi. Başta Kadıköy olmak üzere, Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi, Maltepe, Beşiktaş ve Cihangir’de vatandaşlar, tencere tava çalarak, ıslıklarla ve sloganlarla pencerelere ve sokaklara çıktı; sonuçların şaibeli olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Kadıköy’de de seçim akşamı Bahariye Caddesi ve Moda Caddesi’nde toplanan binlerce kişi, gece geç vakitlere kadar protesto gösterilerinde bulundu. Pazartesi akşamı yine Süreyya Operası önünde toplanan Kadıköylüler, YSK’nın kararını protesto etmek için Kadıköy’de yürüyüş düzenledi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun oy verme işlemi sırasında mühürsüz oyları kabul etme kararını protesto edenler, salı günü de "Hayır bitmedi, henüz yeni başlıyor" sloganını kullandı. "Kadınların Hayır’ı biter mi sandın" sloganıyla Kadıköy’de toplanan binlerce kadın referandum sonuçlarını protesto etti. “Tek adam rejimine izin vermeyeceklerini" tekrarlayan kadınlar, “Hayır’larına sahip çıkmaya devam edeceklerini” belirttiler.

PROTESTO İÇİN ANKARA’YA YÜRÜYOR

Referandum sonrasında pazartesi günü farklı bir protesto eylemi başladı. Doktor Hülya Şen, YSK kararını ve referandum sonucunu protesto etmek üzere Kadıköy’den Ankara’ya yürümek için yola çıktı. 25 yıldır sürdürdüğü memurluk görevinden referandumdan sonraki gün istifa eden Hülya Şen, Altıyol Boğa Heykeli’nde kısa bir açıklama yaptı. Şen’e Kadıköylüler de destek verdi.

Gazetemize konuşan Şen, “Doktorluk mesleğimi sürdüreceğim. Doktorluktan istifa edilmez. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu kararı verdiğim için pişman değilim. Gerekirse parklarda insanların tansiyonunu ölçerim hekimliğe devam ederim. Sıkıntılı bir referandum sürecini geride bıraktık. YSK kararını açıkladı ancak bu karar Türk halkının vicdanında karşılık bulmadı. Yapılan seçimlerde pek çok şaibe olduğu biliniyor. YSK’yı adil bir karar vermek için göreve çağırıyorum. İçimizdeki ruh halini ortaya koymak adına ben Kadıköy’den yürümeye başlıyorum. Şimdilik yalnızım. Herkesi bu yürüyüşte yanımda görmek istiyorum. İyi günlerde görüşmek üzere” diye konuştu.