Kadıköy 29 Ekim'e hazır

Kadıköy Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü bir hafta boyunca sürecek bir dizi etkinlikle kutlayacak. Etkinlikler, 23 Ekim günü Cumhuriyet Bandosu eşliğinde mahallelerde yapılacak bayrak dağıtımı ile başlayacak, 29 Ekim günü Bağdat Caddesi’nde yapılacak “Cumhuriyet Yürüyüşü” ile sona erecek

Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 23 Ekim Cumartesi saat 14.00’te Osmanağa Mahallesi Halitağa Caddesi’nde bando eşliğinde yapılacak olan bayrak dağıtımı ile başlayacak. Etkinlik, her gün ayrı bir mahallede olmak üzere 29 Ekim gününe kadar sürecek.

SPOR FESTİVALİ

Cumhuriyet coşkusu üniversitelerarası spor festivaliyle devam edecek. Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu işbirliğiyle 25 – 31 Ekim tarihleri arasında Kalamış Gençlik ve Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek festivalde, sporcular, plaj futbolu ve streetball turnuvalarında dereceye girenlere Cumhuriyet kupasına hak kazanacak.

ATATÜRK ANITINDA MEŞALELER YAKILACAK

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, öğrencilerle birlikte 25 Ekim Pazartesi 10.00’da Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı’nda meşale yakma töreni gerçekleştirecek. Meşale, 29 Ekim gününe kadar yanmaya devam edecek.

Etkinlikler, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri’nin düzenleyeceği günün önemini anlatan söyleşi ve şiir dinletileri ile devam edecek. Göztepe Gönüllüleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 27 Ekim Çarşamba saat 14.00’te Göztepe Gönüllü Evi’nde şair yazar Hüseyin Çeliker, program yapımcısı Serap Kaşıkçı ve akademisyen Dr. Korkmaz Uluçay’ı konuk ediyor. Moda Gönüllüleri de 29 Ekim günü saat 11.00’de, mahalleliler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Moda Atatürk Büstü’ne çelenk koyacak. Koşuyolu Gönüllüleri ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Bisiklet Şöleni’yle kutluyor. Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü ile birlikte düzenlenecek bisiklet turu 31 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Bağlarbaşı’ndan start alacak ve Koşuyolu Parkı’nda son bulacak.

“CUMHURİYET KONVOYU”

Bayram günü 10.00’da bisikletliler ve klasik otomobilciler Cumhuriyet Konvoyu oluşturacak. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin organize ettiği Cumhuriyet Konvoyu, 60. Yıl Göztepe Parkı’ndan start alacak Bağdat Caddesi’nden ilerleyerek Kızıltoprak’ta son bulacak.

“CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ” İLE SON BULACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktasını ise bu yıl da “Cumhuriyet Yürüyüşü” oluşturuyor. Kadıköy Belediyesi, Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar’da saat 19.00’da başlayacak yürüyüş için hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyet sevdalıları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 29 Ekim Cuma akşamı Bağdat Caddesi’nde buluşacak.

Sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlenecek olan yürüyüş Suadiye Işıklar’da başlayıp, İskele Sokakta son bulacak.