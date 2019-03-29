KA.DER’den Nuhoğlu’na Teşekkür Plaketi

Kadın Adayları Destekleme Derneği(KA.DER), kadınların siyasete aktif katılımını destekleyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.

Kadınların siyasette eşit olarak temsil edilmesini savunan ve bu amaçla mücadele eden Kadın Adayları Destekleme Derneği(KA.DER), görev yaptığı süre boyunca kadınların siyasete aktif katılımını destekleyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.

Kadın Adayları Destekleme Derneği(KA.DER) ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kadıköy Şubesi üyeleri, Fenerbahçe Khalkedon tesislerinde düzenlenen kahvaltıda Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile biraraya geldi. Kadıköy’de görev yaptığı 5 yıl boyunca kadınların siyasete katılımlarını desteklediklerini söyleyen Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi’nin idari ve siyasi pozisyonlarda kadın oranın en yüksek yerlerden biri olduğunun altını çizdi. KA.DER Kadıköy Şube Başkanı Arzu Nizamoğlu ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kadıköy Şube Başkanı Yasemin Dönmez ise Aykurt Nuhoğlu’na kendilerine desteklerinden dolayı plaket takdim etti.