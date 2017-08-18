"Kader demeyip mücadele edeceğiz"

Kadıköy Belediyesi, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde, ilçedeki afet hazırlıkları hakkında bilgi vermek ve depremde hayatını kaybedenleri anmak için bir etkinlik düzenledi

Kadıköy Belediyesi’nin yeni projesi olan Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı, 16 Ağustos Çarşamba günü özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, Büyük Marmara Depremi’nin yıldönümü sebebiyle depremde hayatını kaybedenlerin anılmasının yanı sıra Afet Eğitim Parkında yapımı devam eden yapıların işlevleri ve Kadıköy Belediyesi’nin afetin hazırlık evresi, zarar azaltma evresi ve müdahale evresi için yaptığı çalışmalar panolar aracılığıyla katılımcılarla paylaşıldı. Birçok meslek odası ve STK’nın afetlerle ilgili bilgilendirme çalış maları için alanda bulunduğu etkinlikte, Hayata Destek Derneği, Kadıköy Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası stant açarken, Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden Jeofizik Yüksek Mühendisi Dr.Doğan Kalafat, İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği dalında Yrd. Doç. Dr. Murat Görmez ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

75 BİN KİŞİ AFETE KARŞI EĞİTİLDİ

Etkinlikte ilk konuşmayı Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü A. Şule Sümer yaptı. Sümer konuşmasında, “Tüm dünyada bir gerçektir ki ilk 72 saat, profesyonel ekipler toplu yaşam alanlarına giremezler. Mahalle içlerine ulaşamadıkları için bu süreç mahallelilerin birbirlerine yardım edeceği bir süreçtir. Bu nedenle mahallelerimiz için oluşturulacak gönüllü gruplar ve burada gönüllü olan arkadaşların arama kurtarma sivil ilkyardım ve afetlerde lojistik destek gibi konularda eğitime ihtiyacı bulunmaktadır.” sözleriyle afet eğitiminin öneminden söz ederken, eğitim adına yapılan çalışmaları katılımcılara aktardı. Bu kapsamda Erenköy, Fenerbahçe ve Sahrayıcedid başta olmak üzere birçok mahallede gönüllü çalışmalar yaptıklarını anlatan Sümer, bunu bütün mahallelere yaymak için çalışmalara başladıklarının altını çizdi.

AFET ÇALIŞMA GRUBU GELİYOR

Sümer’den sonra söz alan Saltuk Yüceer, 1940’lı yıllardan sonra planlama ve yapılaşma politikalarının “ikiyüzlü yaklaşımlar”a kurban edildiğini söyleyerek bunun sonucunda, yasadışı, hiçbir kurala bağlı olmadan yapılmış, çarpık, sağlıksız ve güvenilir olmayan yapı stokunu ve kentlerin ortaya çıktığını ifade etti. Van Depremi sonrasında çıkarılan Kentsel Dönüşüm yasasını eleştiren Yüceer, uygulamanın kanun gerekçesi olarak gösterilen riskin büyük olduğu kesimlerden değil rantın büyük olduğu kesimlerden başladığını dile getirdi. “Etkin bir afet planlamasında en önemli husus, afet gelmeden önce hayat kurtarıcı önlemler almaktır” diyen Yüceer Kent Konseyi’nin bu konudaki öngördüğü çalışmayı anlattı: “Her ilde gönüllü grupları oluşturulmalı, bu gruplar çok aktif bir eğitimden geçirilmelidir. Bu gruplarda birimler halince uzmanlaşmalıdır. Biz Kadıköy Kent Konseyi olarak Afet hazırlık çalışma grubunun kurulması için çalışmalara başladık. Herkesi çalışma grubumuzda gönüllü olmaya davet ediyoruz.”

İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Etkinlikte konuşmacılardan biri de Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Jeofizik Yüksek Mühendisi Dr. Doğan Kalafat oldu. Kalafat, Kandilli Rasathanesi’nin deprem eğitim konusundaki çalışmalarından bahsederken, belediyeyle her zaman işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Afet Eğitim Parkı ile ilgili “Böyle bir afet merkezinin ülkemize kazandırılması çok önemli.” diyen Kalafat, “Türkiye’deki afet eğitim merkezlerimiz maalesef teoriği daha öne çıkarmak zorunda kalıyor, fiziksel imkânlardan dolayı. Ama pratiğe dayalı olması daha önemli. Bu merkez de bunu mümkün kılıyor.” sözleriyle Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Park’ının farkına vurgu yaptı. Depremde hayat kaybının, insanların yazgısı olmadığını söyleyen Kalafat, “bu topraklar üzerinde yaşıyorsak depreme sürekli hazırlıklı olmalıyız” diyerek konunun öneminde dikkat çekti.

KENTSEL DEĞİL RANTSAL DÖNÜŞÜM MÜ?

Kandilli Rasathanesi’nden Doğan Kalafat’ın ardından sözü İstanbul Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği bölümünden Yrd. Doç. Dr. Murat Görmez aldı. 99 Depremini Adapazarı’nda yaşamış biri olarak konuşmak istediğini söyleyen Görmez, sözlerine “facia” olarak nitelendirdiği depremde hayatını kaybedenleri anarak başladı. Kamunun afetle mücadele açısından bir çok yanlış politika izlediğini söyleyen Görmez, katılımcılara herkesin kendine sorması gerektiğini düşündüğü bir dizi soru yönelterek konuşmasını tamamladı: “Ülkemiz bir deprem ülkesi. Biz farkında değiliz ama gün içerisinde birçok deprem oluyor. Deprem anında sığınabilmemiz için belirlenen toplanma alanları neden imara açılıyor? İBB tarafından bu alanlar için neden ısrar ediliyor?”

"DEPREME KARŞI ÖRGÜTLENMELİYİZ"

Etkinlikte son sözü Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu aldı. Nuhoğlu konuşmasına “Depremde ve diğer afetlerde zarar görmek, hayatını kaybetmek yaşamın bir gerçeği veya bizim kaderimiz değil, bunu kabul etmek zorunda değiliz.” diyerek başladı. Yerel yöneticilerin görevinin eksikleri tespit ederek, sorunları giderip gelecekte karşılaşılacak afetlere karşı kentleri daha tedbirli hale getirmek olduğunu söyleyen Nuhoğlu, “Afet konusuyla ilgili yanlış yapılan şeyler var. Yerleşim alanları yanlış seçiliyor. Konutlar sağlıksız şekilde yapılıyor. Her yere bina yapmak zorunda değiliz. Her boş araziyi doldurmak zorunda değiliz.” sözleriyle afete hazırlık konusunda yapılan yanlışlardan söz etti. Afet konusunda sadece kamunun hazırlıklı olmasının yetmediğini söyleyen Nuhoğlu şöyle devam etti: “Eninde sonunda deprem hayatın bir gerçeği. 15 gün önce dolu yağmuru ve fırtınayla karşılaştık. İlçemizde ve İstanbul’da büyük hasar oluştu. Gördük ki felaketlere sadece kamunun hazırlıklı olması yetmiyor. Bu kadar risk var ise biz kendi mahallelerimizde gönüllülerimizle birlikte örgütlenmeliyiz. Ortak çalışma grupları kurmalıyız. Bununla ilgili kamu kurumunda çalışan, çalışmayan gönüllülere ihtiyacımız var. Deprem olduğu zaman 72 saat hiçbir şekilde yardım alınamıyor. Acilen olası afet durumunda ne yapacağımıza dair kapsamlı bir afet planı çıkarmamız lazım. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Arama kurtarma takımımız var. 70 bin çocuk bu konuda eğitim aldı. Bu eğitimler Deprem Afet ve Bilinçlendirme Parkı ile birlikte büyüyerek devam edecek.”