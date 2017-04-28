“Kaçak bodrum katları yasallaşıyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP’li üyelerin oylarıyla özel eğitim, özel sağlık, özel sosyal kültürel tesis ve turizm alanlarındaki kaçak bodrum katları yasallaştırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, turizm sektörünün teşviki ve nitelikli özel eğitim, özel sağlık, özel sosyal kültürel tesis ve turizm alanlarının oluşturulması gerekçesiyle imar planlarında değişik yaptı. 2005 yılında onaylanan mevcut imar planlarında değişikliğe gidilerek, yapılan yeni planlarla özel eğitim, özel sağlık, özel sosyal kültürel tesis ve turizm alanlarındaki kaçak bodrum katları yasallaştırıldı.

Plan notlarıyla verilen emsal artışlarına CHP’li üyeler tarafından itiraz edildi. Düzenleme “Yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. bodrum katlarında uygulanır” notu eklenerek AKP meclis üyelerinin oylarıyla geçti.

Plan notu değişikliğine ilişkin konuşan Kadıköy Belediyesi ve İstanbul İBB Meclis Üyesi Ülkü Koçar, “İstanbul genelinde ne kadar kaçak bodrum kat varsa, plan notu yazarak yasal hale getiriyoruz. Bu kanun çıkarmaktan daha kolay” dedi. Koçar Kadıköy’e emsal artışı getirmemek için itirazlarının devam ettiğini belirterek “Dava açacağız” dedi.