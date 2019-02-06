İstanbul’un deprem toplanma alanları artmış!

AFAD, İstanbul’daki deprem toplanma alanlarının sayısını arttığını açıkladı. Alanlar, e-devlet üzerinden başlatılan uygulamayla görüntülenebiliyor

Deprem toplanma alanlarının imara açıldığı ve yeşil alanlara yüksek katlı binaların inşa edildiği İstanbul’da deprem toplanma alanları hala tartışma konusu. Depreme dayanıklı binalar kadar hayati bir öneme sahip olan toplanma alanlarıyla ilgili yeni bir uygulama başlatıldı. E-devlet üzerinden başlatılan uygulamayla birlikte, e-devlet şifresi olan her vatandaş mahallesindeki ya da evinin yakınındaki deprem toplanma alanlarının listesine ulaşabiliyor.

AFAD’ın güncellediği son verilere göre Kadıköy’deki tüm parklar deprem toplanma alanı olarak belirlendi. Bu parklardan bazıları ise şöyle: Özgürlük Parkı, Fenerbahçe Parkı, Demokrasi Parkı, 23 Nisan Parkı, Yaşam Parkı, Kriton Curi Parkı, Moda Parkı, Barış Parkı, Koşuyolu Parkı, Defne Parkı, Behice Yazgan Parkı, Kalamış Parkı, Suadiye Parkı, Milli Hakimiyet Parkı, Yoğurtçu Parkı, Kuşluk Parkı, Çamlık Parkı, Zübeyde Hanım Parkı, Acıbadem Parkı, Çamlık Ihlamur Parkı, 26 Mart Parkı, Öğretmenler Parkı, Karanfil Parkı, Eylül Parkı, Hürriyet Parkı, A. Taner Kışlalı Parkı, Arapgirli Parkı, Merdivenköy Koru Parkı, Leylak Parkı, Kuyubaşı Parkı, Feneryolu Parkı, Ekin Parkı, Çınar Parkı, 19 Mayıs Parkı, Akasya Parkı, Sanat Parkı, Merdivenköy Parkı, Manolya Parkı, Doğa Parkı, Gardenya Çıkmazı, Ormen Sitesi Parkı, Onay Sitesi Parkı, Cemal Tüfenkçi Parkı.

“270’İ AVM OLDU”

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Üyesi Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, AFAD’ın İstanbul’da küçük ölçekli alanlarla birlikte 2 bin 354 afet toplanma alanı olduğunu açıkladığını ancak niteliklerine bakıldığında bu alanların büyük kısmının afet toplanma alanı standartlarına sahip olmadığını söyledi. İstanbul’daki 480 orta büyüklükte toplanma alanının 270 tanesinin AVM ve lüks konut projelerine dönüştürüldüğü bilgisini paylaşan Giritlioğlu, “Yeni uygulamayı önemli buluyorum. Herkesin kendine en yakın deprem toplanma alanını görebilmesi mutlaka çok önemli ve hayati bir mesele. Görülüyor ki, her mahallede 3 toplanma alanı oluşturulması gibi bir kararla hareket edilmiş. Bu nedenle de nüfus ölçütü dikkate alınmadan, sadece mevcut boş alanların varlığı referans alınarak bu alanlar belirlenmiş. Kuşkusuz her boş alan deprem toplanma alanı olamaz.” dedi.

“1,5 MİLYON İNSAN BARINAMAZ”

Kıyı ve dolgu alanlarının kamusal alan olmaktan çıkartıldığını ifade eden Giritlioğlu, şöyle konuştu: “Torun Center’ın yer aldığı Ali Sami Yen Stadı, Zorlu AVM’nin inşa edildiği Zincirlikuyu’daki Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü arazisi, Taş Yapı’nın gökdelenlerinin yükseldiği Kadıköy Meteoroloji binası ve alanı, Akasya AVM’nin yer aldığı Acıbadem’deki eski Otosan Fabrikası arazisi, Bakırköy’deki Marmara ve İstanbul Forum AVM’nin bulunduğu alan, Zeytinburnu’ndaki 16.9 kulelerinin yer aldığı arazi bunların en önemli örnekleri. Bu durumda, İstanbul’u yönetenlerin samimi ve tutarlı politikalar izlediğini söylemek mümkün değil.”

“Bugün İstanbul’daki afet toplanma alanı olarak kalan alanlarda 1.5 milyondan daha fazlası barınamaz” uyarısını yapan Giritlioğlu, “İstanbul’da bugün müthiş sistematik bir rant oyunu sürüyor. Tüm değerli araziler, sermayeye altın tepsi içinde sunuluyor. Bizde şu an sadece nereler afet toplanma alanı olmaz sorusunun cevabı var: Değerli araziler afet toplanma alanı olamıyor. Ancak bu kararın bilimsel kriterleri olmalı. Bir planlama dahilinde içinde konteyner ve çadır kentlerin yer alabileceği ölçekte, uzun süreli barınma zorunluluğu olduğunda temel ihtiyaçların karşılanacağı altyapıya sahip, erişilebilirliği yüksek alanlar toplanma alanı olarak belirlenebilir. Ölçeği belirlerken, her mahallenin nüfusu, gece gündüz, yaz kış nüfusları, kullanıcı ve ziyaretçi yoğunluğu, kullanım türü gibi birçok kriter dikkate alınmalı.” değerlendirmesinde bulundu.