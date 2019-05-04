İstanbul’un başkanı Kadıköylülerle kucaklaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesi’ni ziyaret etti. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı tebrik eden İmamoğlu, belediye binası önünde toplanan Kadıköylülere seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesi'ni ziyaret ederek, belediye başkanlığını kazanan Şerdil Dara Odabaşı’nı tebrik etti. Kadıköy Belediyesi çalışanları ile de selamlaşan İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu’nun yanı sıra Kadıköy Belediyesi eski başkanları Selami Öztürk ve Aykurt Nuhoğlu, CHP'li belediye başkanları ve CHP milletvekilleri de eşlik etti.

ODABAŞI’NI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı makamında ziyaret eden İmamoğlu, seçim başarısı nedeniyle Odabaşı’nı tebrik etti. İBB Başkanı'nın eşi Dilek İmamoğlu ile Kadıköy Belediye Başkaı'nın eşi Rojvan Odabaşı da ziyarette hazır bulundu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Kadıköy'ün eski belediye başkanları Aykurt Nuhoğlu ve Selami Öztürk de Odabaşı'nı tebrik eden heyet içinde yer aldı. İmamoğlu'na ziyarette, Malatya Arguvan yöresine özgü bir börek türü olan kömbe ikram edildi. Kömbeyi, önce İmamoğlu tattı. Beğenince de eşine de mutlaka denemesini söyledi. Sivas Divriği'den gelen 80 yaşındaki Melek Ergün, İmamoğlu'na, minyatür bir bağlama hediye etti. ''Pir Sultan'ın sazını getirdim sana'' diyen Ergün, İmamoğlu'na, ''Yaradan yardımcın olsun. Kurban olurum seni yaradana'' diyerek sevgisini belli etti. İmamoğlu da ''Bundan daha büyük ödül var mı? Çok güzelsin, harikasın sen. Kurban olurum sana. Yıldız gibi alnımıza doğdun, Türkiye'ye doğdun. Kurban olurum yaradana'' diyerek Ergün'ün elini öptü.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'na başarılarının devamını dileyen İmamoğlu, YSK’nın Pazartesi günü vermesi beklenen karara dair “Kimsenin hakkını yemeyiz ama hakkımızı da asla yedirtmeyiz. Bu anlayışla; hak, hukuk, adalet anlayışıyla sizden bir karar bekliyoruz” dedi.

Belediye bahçesinde kurulan platforma ilk olarak Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı çıktı. Odabaşı, günün önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: “Kadıköy, bugün daha mutlu ve daha gururlu. Onlarca yılın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Kadıköy Belediyesi’ni, Kadıköy’ü ziyaret ediyor. Bunun anlamı çok farklı. Onlarca yıldır merkezi hükümet ve büyükşehir belediyesi tarafından üvey evlat muamelesi gören Kadıköy için, Ekrem İmamoğlu’nun Kadıköy’ü ziyaret etmesi, düşünüldüğünden daha önemlidir. Sizi daha büyük bir yerde ağırlamak isterdik; ama sol tarafımızdaki otopark İBB’nin, Yoğurtçu Parkı İBB’nin, eski Salı Pazarı İBB’nin. Artık Kadıköy’ün hakkını Kadıköylüye verirsiniz diye düşünüyoruz. Daha çok Kadıköy diye yola çıkmıştık, Kadıköy yetmez İstanbul’u da kazanıp Ekrem İmamoğlu’nu başkan yapacağız demiştik. Bir hayalimizdi bu, bugün bu hayal gerçek oldu. Sırada daha büyük düşler var.”

Platforma yoğun alkışlarla çıkan İmamoğlu, Kadıköy’de olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek konuşmaya başladı ve şunları söyledi:

“Sizinle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Kadıköy Belediye Başkanımıza başarılar diliyorum, Şerdil başkanımız çok başarılı olacak. Kadıköy’e çok değerli belediye başkanlarımız hizmet etti. Selami başkanımız da Aykurt başkanımız da burada. Şimdi bayrak teslim edildi. Dolayısıyla Kadıköy’ün güzel süreci yoluna devam edecek. Biz İstanbul’un 39 belediye başkanına eşit şekilde yaklaşacağız, hepsini kucaklayacağız. İhmal edilmiş ne varsa telafi edeceğiz. Kadıköy’ün de sorunlarını biliyoruz. Hiçbir belediyeyi ayırt etmeyeceğiz. Ne çektiyse memleket partizanlıktan, kötü dilden çekti. Biz hepsini yok edeceğiz dedik. O dili kullanmayacağız. O dili kullananlar siyasi alanda meydan bulamayacaklar. Bizim insanımız güzel dili seviyor. Kucaklaşmayı seviyor.”

“EVLERDE İFTAR AÇACAĞIZ”

“Ramazan ayındayız. İnşallah bu güzel Ramazan ayında tüm dualarınız kabul olsun. Ben Ramazan ayına ayrı bir gözle bakıyorum. Oruç tutsun tutmasın herkes bizim. Bu güzel ayın maneviyatını hep birlikte yaşamaya çalışalım. Komşularınızı iftara davet edin. Bir çorbayı paylaşın. Bir komşunuza iftara gidin. Ben beş yıldızlı otellerde sofralara gitmiyorum on yıldır. Size de tavsiye ediyorum. Evlerde iftar açacağız. Ben pazartesi akşamı Sultanbeyli’de rastgele bir kapıya gidip iftar açacağım. Birileri bu şehrin yaşayanlarını ayırmaya çalışsa da biz birleşeceğiz.

Ramazan ayı sadece iftar açma değil. İyilik yapacağız. Ramazan ayının iyilik ayı olduğunu 16 milyon insanımızla yaşayacağız. Ramazan ayında yardımlaşacağız. Ramazanda yardımlaşırken bir şartımız var. Bu eldeki bir yardımı bu el görmeyecek. Kimsenin kalbini incitmeyeceğiz. Kimsenin ruhunu da incitmeyeceğiz. “Ben yaptım kardeşim ne istiyorsun” ukalalığını kalbinizden söküp atın.

Bizim insanımız güzel insandır. Kucaklaşacağız ama yalandan değil. Gerçekten kucaklaşacağız. Bizden kaçanlar bile kaçamaz. Biz birini kucaklayacaksak kucaklarız. Hani bazen bize elini uzatmayanlar oluyor. Biz kucaklarız. Biz milletimize ötekisi berikisi demeye gelmedik. Biz bizim insanımızı kucaklamaya geldik.”

“KARGALAR GÜLER”

YSK’nın Pazartesi günü vermesi beklenen karara dair de konuşan İmamoğlu şöyle devam etti: “Pazartesi gününe atılmış bir YSK süreci var. Diyorlar ki bu millet İstanbul’un 39 ilçesinden 25 ilçede bize oy verdi. Belediye başkanı seçti. Mecliste çoğunluğuz diyorlar. Aynı zarfa atılan oylarda İstanbul Büyükşehir Belediye oylamasında usulsüzlük var diyorlar. Buna kargalar güler. Aynı sandığa atılan oyda 25 ilçe belediye başkanı seçilmiş. İBB büyük şehir belediye meclisine verilen oylarda onlar çoğunlukta helali hoş olsun. Ama İBB başkanına verilen oylar sıkıntılı. Buna kargalar güler.

Bin yıl düşünsem aklıma gelemeyecek konuları bile sordular, onların da cevabı verildi. Ya kardeşim bu millet bizi sevdi. Derdiniz ne? Buradan söylüyorum İstanbul, son yıllarda gördüğü en güzel Ramazan’ı yaşayacak. İstanbul kurtuluşunun yüzüncü yılında en güzel bayramını yaşayacak.Yanıltılanlara söylüyorum. Yanılmayın artık yeter. Bu millet kararını vermiştir. Biz 16 milyon insanımızı kucaklamaya geldik.

Ulaşım demiştik yazılarımızı yazdık. Öğrencilerin kartı 50 lira olacak. Annelerimiz çocukları 4 yaşına kadar ulaşım ücretsiz olacak. İSKİ’ye yazımızı yazdık suyumuzu kademili olarak yüzde 40 ve yüzde 50 indireceğiz.”

“İSTANBUL’DA ÇOĞUNLUK HALK”

“Bu şehrin yoksulluk haritasının envanterini çıkaracağız. Bu şehrin mazlumu kalmayacak. Bu şehrin insanını yardım ederken kimseyi rencide etmeden, insanına bir lütufta bulunan değil, sorumluluğunu yerine getiren bir belediye başkanı olacağıma söz veriyorum.

Şeffaf olacağız. Meclisimizi insanların huzuruna çıkardık. Neymiş efendim İstanbul’da şu partinin meclis üyesi çoğunluktaymış. İstanbul’da çoğunluk halk. Biz kimseden talimat almayız ama 16 milyon insandan alırız. Şeffaflığa devam edeceğiz. Katılımcılık ruhumuzu tüm dünyaya farklı yöntemlerle göstereceğiz.

Katılımcılığın en güzel unsurlarından biri olan İstanbul gönüllüleri buluşmasına hepinizi bekliyorum. İstanbul’un yaşayanları, çocukları, gençleri, işçisi, emeklisi herkes bu şehrin gönüllüsü olacak. Bu şehrin suyunun gönüllüsü olacak. Suyunu koruyacak. Çevresinin gönüllüsü olacak. Sokak hayvanlarını koruyacak. Trafiğe yardımcı olacak. Hep beraber bu şehri ayağa kaldıracağız. Kültür sanat gönüllüleri olacak. Bu şehrin her yerinde festivaller olacak. Festivallerinin gönüllüleri olacak. Yüz binlerce insanımız İstanbul’un gönüllüsü olsun. Yarın saat 13.00’de toplantımız başlayacak, hepinizi bekliyorum.

Polemik oldu onu da söyleyeyim. Çamlıca cami yada başka eserler... biz bu memlekete bizi yönetsin diye insanlar seçiyoruz. Biz bu şehre bizim işimizi yoluna koysun diye belediye başkanları seçiyoruz. Kimse kendi cebinden bu şehirlere yatırım yapmıyor. Her açlış bizimdir ama bu memleketin parasını çarçur etmeyeceksiniz. Bizi davet etmezsinler biz davet edeceğiz. Bu anlayışı bitireceğiz. Bu ülkenin her yatırımı bu ülkenindir.

İnşallah yanlış yapan yöneticilerden olmayacağız. İnşallah 19 Mayıs’da coşkulu bir şekilde bir arada olalım. Ramazan ayı bize güzellikle gelsin.

Biz bu ülkenin huzuru için bu şehirden bütün ülkeye sevgi göndereceğiz. Saygı göndereceğiz. Bu ülkenin bu şehrin bütün nimetlerini bölüşeceğiz ama asla bölünmeyeceğiz. Dolayısıyla Kadıköy Belediye başkanımıza önümüzdeki 5 yılda başarılar diliyorum. Beraber çok güzel işler yapacağız.”

31 Mart seçimleriyle ilgili karar pazartesi günü verilecek. Kimsenin hakkını yemeyiz ama hakkımızı da asla yedirtmeyiz. Bu anlayışla; hak, hukuk, adalet anlayışıyla sizden bir karar bekliyoruz. Bu ülkenin demokrasi, hak, hukuk, adalet duruşu asla yıkılmayacak."