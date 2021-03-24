İstanbullunun gündemi yine ekonomi ve Covid-19

* Katılımcıların yüzde 37.5’i, Türkiye ekonomisi ve ekonomik sorunların, yüzde 32.4’ü, Covid-19 ve alınan tedbirlerin, yüzde 8’i ise eğitim ve okulların yüz yüze eğitime başlaması konularının Şubat ayında ev içinde en çok konuşulan konular oldu.