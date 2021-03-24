İstanbullunun gündemi yine ekonomi ve Covid-19

İstanbul Planlama Ajansı İstanbul İstatistik Ofisi, kent halkının ev içi gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tutan “İstanbul Barometresi” araştırma serisinin beşinci raporu yayınladı. Şubat 2021 Raporu, 24 Şubat 2021 – 8 Mart 2021 tarihleri arasında, 748 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlanan rapora göre İstanbulluların ev içi gündemini ekonomik sorunlar ve Covid-19 oluşturuyor.
İstanbulluların görüşleri Şubat Raporu’na şöyle yansıdı:
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* Katılımcıların yüzde 37.5’i, Türkiye ekonomisi ve ekonomik sorunların, yüzde 32.4’ü, Covid-19 ve alınan tedbirlerin, yüzde 8’i ise eğitim ve okulların yüz yüze eğitime başlaması konularının Şubat ayında ev içinde en çok konuşulan konular oldu.
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* İstanbul’un gündeminde, yüzde 38.4 Covid-19 yer aldı.
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* Katılımcıların yüzde 4.8’i bahar aylarında Covid-19 vakalarının artacağını, yüzde 34.3’ü azalacağını, yüzde 15.4’ü değişmeyeceğini belirtti.
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* Katılımcılara Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi ile beraber ne gibi aktiviteler yapmak istedikleri soruldu. Birden fazla şıkkın işaretlendiği sorulara katılımcıların yüzde 71.4’ü yaz aylarında tatile veya memleketine, yüzde 71.1’i pikniğe, yüzde 55.1’i akraba ziyaretine ve yüzde 52.4’ü restoran ve kafelere gitmek istediğini belirtti.
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* Katılımcıların yüzde 46.5’i Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünürken yüzde 42.2’si de kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini düşünüyor.
YÜZDE 52 GEÇİNEMİYOR
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* Araştırmaya katılanların yüzde 51.9’u, geçinecek kadar kazanamadığını, yüzde 44.5’i geçinecek kadar kazandığını, yüzde 3.6’sı ise ek birikim yapabildiğini belirtti. Birikim yapabildiğini belirten katılımcıların yüzde 44.4’ü altın aldığını, yüzde 25.4’ü döviz aldığını, yüzde 25.4’ü kripto para (Bitcoin vb.) aldığını belirtti.
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* Katılımcıların yüzde 43.9’u borç aldığını, yüzde 6.5’i borç verdiğini, yüzde 2.3’ü hem borç verdiğini hem borç aldığını, yüzde 47.3’ü ise borç verip almadığını belirtti.
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* Kredi kartı kullananların yüzde 41.1’i kredi kartı ekstresinin tamamını, yüzde 37.9’u asgari tutarını, yüzde 3.6’sı asgari ile tamamı arasında bir tutarı, yüzde 2.3’ü ise asgariden az tutarı ödeyebildi; yüzde 15.1’i hiç ödeyemedi.
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* Çalıştığını belirten katılımcıların yüzde 74.6’sı çalıştığı işten memnun olduğunu, yüzde 71.6’sı işten çıkarılma korkusu duymadığını kaydetti. İş arayan katılımcıların yüzde 57.7’si yakın dönemde iş bulamayacağına inandığını söyledi.
STRES SEVİYESİ 7.1
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* İstanbulluların stres ve kaygı seviyesi, Ocak ayına göre azaldı; stres seviyesi 10 üzerinden 7.1, kaygı seviyesi 7 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 42.2’si ekonomik durumunun, yüzde 12.5’i gelecek kaygısının, yüzde 14’ü sağlık durumunun ve Covid-19’un kaygı, stres ve üzüntü kaynağı olduğunu belirtti.
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* Katılımcıların yüzde 30.6’sı yüksek sesli tartışmaya girdi; yüzde 49,3’ü aile ortamında, yüzde 27.9’u iş ortamında tartışma yaşadı. Ocak ayına göre tartışma oranı azalırken, aile ortamındaki tartışma yine ilk sırada yer aldı.
İstanbul Barometresi, Şubat 2021 bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.