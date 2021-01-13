İstanbullunun gündemi: Ekonomi ve Korona

“İstanbul Barometresi” araştırmasının Aralık Raporu yayınlandı. İstanbulluların ev içi gündeminde ekonomik sorunlar ve Covid-19 ön plana çıktı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul halkının ev içi gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tutan, “İstanbul Barometresi Aralık 2020 Raporu”nu yayınladı. Rapor, 28 Aralık 2020 – 8 Ocak 2021 tarihleri arasında 827 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. İstanbul İstatistik Ofisi’nin hazırladığı İstanbul Barometresi ile her ay, aynı temada sorular ile periyodik anketler yapılıyor. İstanbullunun sıcak gündem konularına dair düşünceleri, belediye hizmetlerine karşı farkındalığı ve tutumu analiz ediliyor. Aralık Raporu’nun sonuçları şöyle:

· Ev içi gündem ekonomik sorunlar ve Covid-19

Evde en çok ne konuştukları sorulan katılımcıların yüzde 37.4’ü, ekonomik sorunların, yüzde 35.9’u Covid-19’un, yüzde 6.7’si ise İstanbul’daki muhtemel su ve kuraklık sorununun konuşulduğunu belirtti. Kasım ayı ile karşılaştırıldığında, katılımcılar tarafından ekonomik sorunların daha çok ifade edildiği, Covid-19’un ise geçen aya göre ev içi gündemde daha az yer aldığı görüldü.

· Barajlardaki su seviyesi gündeme girdi

Yüzde 59.4, İstanbul’daki baraj sularının kritik seviyeye inmesinin; yüzde 21.1, Covid-19’un ve yüzde 10.5 ise İBB’nin ücretsiz Anne Kart, üniversite öğrencilerine yardım ve Halk Süt dağıtımlarının Sayıştay tarafından mevzuata aykırı bulunmasını, Aralık ayının gündemi olarak gördüğünü söyledi.

· Türkiye’nin gündemi asgari ücret ve aşı

Türkiye’nin aralık ayı gündemi Covid-19, asgari ücret tartışmaları ve Türkiye’ye aşı getirme çalışmaları oldu. Katılımcıların yüzde 30,3’ü Covid-19’un, yüzde 25,4’ü asgari ücret tartışmalarının ve yüzde 23,1’i ise Türkiye’ye aşı getirme çalışmalarını dile getirdi.

· Yüzde 40.1’i aşı olmak istiyor

Katılımcıların yüzde 40.1’i, aşı olmak isterken bunların yüzde 61.1’i, en kısa sürede aşılanmak istediğini ifade etti. Türkiye’de aşı yaptırmanın zorunlu olması durumunda hangi aşıyı tercih edecekleri sorulan katılımcıların yüzde 44.1’i, aşılar hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtirken, yüzde 41.1’i ise Alman menşeli BioNtech aşısını tercih etmek istediğini açıkladı.

· Asgari ücretin 3 bin-3 bin 500 TL olması istendi

İstanbul’da yaşayan bir vatandaşın asgari ücretinin kaç TL olması gerektiği yönündeki bir soruya, katılımcıların yüzde 47.9’u 3 bin -3 bin 500 TL, yüzde 21.9’u ise 3 bin 500-4 bin TL arasında olması gerektiğini kaydetti. İBB’nin kendi bünyesinde çalışanlar için belirlediği asgari ücret tutarı olan 3 bin 100 TL katılımcıların yüzde 83.3’ü tarafından desteklendi.

· En önemli üç sorun deprem, ekonomik sorunlar ve ulaşım

“Sizce İstanbul’un en önemli sorunu nedir?” sorusuna, yüzde 51.8’i, olası İstanbul depremi, yüzde 47.9’u, ekonomik sorunlar, yüzde 40.9’u, ulaşım yanıtını verdi. Kasım ayına göre olası İstanbul depremi ve ekonomik sorunların oranı azalırken, ulaşımın oranı artsa da ilk üç sıralaması değişmedi.

· 2021’de beklenen hizmetler, sosyal yardım, ulaşım hizmetleri, depremle mücadele

Katılımcılara göre 2021 yılında İBB’den beklenen en önemli üç hizmet, sosyal yardımlar (yüzde 44.1), ulaşım hizmetleri (yüzde 37.4) ve depremle mücadele (yüzde 26.6) oldu.

· Yüzde 78.8 ilerde suya erişimin zorlaşacağını düşünüyor

İstanbul barajlarındaki doluluk oranının düşmesiyle ilişkili olarak katılımcılara ilerleyen dönemde suya erişimin zorlaşacağını düşünüp düşünmedikleri soruldu. Katılımcıların yüzde 78,8’i zorlaşacağını düşündüğünü belirtti. Katılımcıların yüzde 93’ünün su tasarrufu yaptığı öğrenildi. Su tasarrufu için en çok yapılanlar arasında yüzde 71.9 ile diş fırçalarken suyu boşa akıtmamak, yüzde 68,4 ile bulaşık ve çamaşır makinesini dolmadan çalıştırmamak yer aldı.

· Yüzde 45.3 yaz-kış saati uygulamasına dönmek istiyor

Katılımcılara 2017 yılı öncesine kadar uygulanan ikili saat sistemi hakkındaki görüşleri soruldu. Yüzde 45.3 ikili saat sisteminin uygulanmasını, yüzde 39.8 sabit yaz sisteminin uygulanmasını istediğini belirtti. Yüzde 14.9, bu konu hakkında görüş bildirmedi.

İstanbul Barometresi, Aralık 2020 bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.