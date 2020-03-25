İstanbullu sağlığından da ekonomiden de endişeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi’nin korona virüsü araştırmasına katılanların yüzde 75,2’si virüsün kendisine ya da yakınlarına bulaşmasından endişe ediyor. Ülke ekonomisinin zarar göreceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 81,1

İstanbul İstatistik Ofisi,19-22 Mart 2020 tarihleri arasında 18 ve üzeri yaştaki bin 14 kişiden bilgisayar destekli telefon anketi yoluyla veri toplayarak anket yaptı. Katılımcıların yüzde 57,8’i 40 yaş altı, yüzde 42,2 ise 40 yaş üstü bireylerden oluştu. Korona virüsüne karşı alınan önlemlerin başında el yıkama gelirken, yüzde 64,3 merkezi ve yerel yönetimlerin aldığı önlemleri yeterli buldu. Araştırmaya katılanların yüzde 75,2’si korona virüsünün kendisine ya da yakınlarına bulaşmasından endişe ettiğini belirtirken, yüzde 81,1’i ise ülke ekonomisinin zarar göreceğini düşündüklerini söyledi.

“YETERLİ BİLGİYE SAHİBİZ”

Araştırmaya katılanların yüzde 73,6’sı korona virüsü hakkında yeterince bilgiye sahip olduğunu düşünürken, yüzde 15,6’sı yeterli bilgiye sahip olmadığını ifade etti. Korona virüsü ile ilgili gelişmeleri sosyal medya ve internet haber sitelerinden takip edenlerin oranı yüzde 37,7 oldu. Yüzde 60,2’si ise televizyonlardan takip ediyor. Katılımcıların yüzde 64,3’ü merkezi ve yerel yönetimlerin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor. Yüzde 55,1’i vatandaşların yeterince tedbirli davranmadığını ifade ediyor.

GÜNLÜK HAYATI ETKİLEDİ

Araştırmanın diğer sonuçlarına göre ise korona virüsüne karşı alınan önlemlerde ilk üç sırayı sık sık ellerin yıkanması, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkılmaması ve kolonya kullanılması aldı. Korona virüsünün günlük hayatını etkilemediğini düşünenlerin oranı yüzde 12,9 oldu. Salgının günlük hayatı etkileme durumu için katılımcıların yüzde 37,5’i hareket alanının, yüzde 35,1’i ise sosyalleşmelerinin kısıtlandığını belirtti.

EN FAZLA GIDA ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Korona virüsü nedeniyle daha fazla alışveriş yapanların oranı yüzde 25,9 oldu. Bu kişilerin yüzde 70’i gıda ürünlerini, yüzde 25,3’ü temizlik malzemelerini tercih etti. Araştırmaya katılanların yüzde 4,7’si korona virüsünün kendisine bulaştığını düşünürken, yüzde 13’ü emin olmadığını belirtti. Ancak katılımcıların yüzde 25,1’i korona virüsünün yakın zamanda kendisine de bulaşabileceğini düşünüyor.

YÜZDE 57,9’U OLDUKÇA ENDİŞELİ

Korona virüsünden dolayı toplumun yüzde 57,9’u oldukça endişeli olduğunu belirtirken, yüzde 18,1’i ise kısmen endişeli olduğunu ifade etti. Endişeli olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 24 oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 75,2’si korona virüsünün kendisine ya da yakınlarına bulaşma riskinden, yüzde 81,1’i virüs nedeniyle ekonomik sorunların yaşanılmasından, yüzde 70,4’ü eğitim hizmetinin aksamasından, yüzde 70,3’ü ise günlük yaşantısının daha fazla kısıtlanmasından endişe duyuyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 66,2’si Türkiye’de korona virüsü vakalarının artacağını, yüzde 17,4’ü ise azalacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 31,3’ü ülkemizde bir ay içerisinde koronavirüs vakalarının kontrol altına alınacağını düşünürken, kontrol sürecinin 2-3 ay süreceğini düşünenlerin oranı yüzde 49,3.

SINIRLANDIRMA İSTİYORLAR

Katılımcılara korona virüsü ile mücadelede başka ne tür önlemler alınması gerektiğine yönelik açık uçlu sorular da yöneltildi. Buna göre katılımcıların yüzde 24’ü, 1-2 hafta süre ve belli saatlerle sokağa çıkmanın sınırlandırılmasını dile getirdi. Bunun dışında evden dışarıya çıkılmaması, temizliğe ve diğer kurallara uyulması gerekliliği, test sayılarının ve karantina uygulamalarının artırılması ile ekonomik yardımların yaygınlaştırılması öne çıktı.

Başka neler yapılmalı sorusunda tüm önlemlerin zaten alındığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 13 oldu.