İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul’da metro, metrobüs ve İETT ücretlerinden sonra Marmaray geçişlerine de yüzde 35 zam yapıldı. Tam elektronik bilet 3,50 liraya, öğrenci bileti 1,75 liraya, tam mavi kart 275 liraya, öğrenci mavi kartı ise 50 liraya yükseltildi; Marmaray’da ise 1-43 istasyon arası geçiş 7.75 TL oldu

İstanbul’da ulaşıma zam yapıldı. 6 Şubat’ta yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kararlaştırılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bir gün sonra duyurduğu zam kararına göre tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam mavi kart 275 lira, öğrenci mavi kartı ise 50 lira oldu.

SEBEP, ARTAN MALİYETLER

İBB, zam nedeni olarak üç yıldır zam yapılmadığını, maliyetlerin arttığını gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların ulaşım zamlarına itiraz etmesinin doğal hak olduğunu belirtti ve “Türkiye’de yaşamanın, yaşam koşullarının, ekonomik zorlukların farkındayız. Bunu biliyoruz. 3 yıldır; 2017’nin Mayıs ayından beri zam yapmayan bir İstanbul ulaşımı var. Otobüslerimiz 3 yıldır zam yapmıyor. Ama Türkiye’deki bu zam fırtınasına bizim dayanma şansımız yok. Bütün maliyetlerle ilgili bizim yaptığımız zammın en az 2 katı bir artışla mücadele ediyoruz. Bizim şu an yaptığımız; hizmetimizi sürdürebilme çabası.” dedi. İmamoğlu’nun talimatıyla yüzde 43 oranında yükselen maliyet artışının altında bir zam uygulandığı açıklandı.

Tarifelerdeki artışlar dışında otobüs ve İBB’ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde de birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci aktarma ücretlerinde ise birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş oldu.

Zamlar, deniz ulaşımında da uygulanıyor. Şehir Hatları vapurları ve deniz motorlarında 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira.

MARMARAY’A DA ZAM

Metro, metrobüs ve İETT araçlarındaki zammın yanı sıra aynı şekilde Marmaray geçiş ücretlerine de zam yapıldı. 10 Şubat Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe giren zam, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları tarafından yürürlüğe sokulurken, 1-7 istasyon arası yolculuklar 2.60 liradan 3.50 liraya yükseltildi. 1-43 istasyon arası yolculuklar ise 7.75 lira oldu.

Yeni tarifeye göre Marmaray geçiş ücretleri şöyle:

1-7 durak: 3,5 TL

8-14 durak: 4,5 TL

15-21 durak: 5,2 TL

22-28 durak: 6 TL

29-35 durak: 7 TL

36-43 durak: 7,75 TL