İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME toplantısında kabul edildi

UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında, elektronik bilet ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerine zam ve Adalar’da elektrikli araç alımı teklifi görüşüldü. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından, yakıt giderleri, elektrik, Dolar ve asgari ücretin artışlardan dolayı elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36 zam talep edilirken servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapılması teklif edildi. UKOME üyeleri tarafından değerlendirilen teklif, aynen oylamaya sunuldu.

YILBAŞINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, zammın toplu ulaşımda yüzde 36, servislerde yüzde 27 olarak olarak kabul edildiğini açıkladı. Zammın yılbaşından itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

METROBÜSTE UZUN MESAFE 8.13 LİRA OLDU

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesine göre; 4.03 lira olan tam bilet tarifesi 5.48 liraya, öğrenci tarifesi ise 1.96 lirada 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş ücreti 2.88 liradan 3.91 liraya, tam aylık kart 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci kartı 57.50 liradan 78 liraya, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 196 liradan 266 liraya yükseltildi. Metrobüste (tam uzun mesafe) 5.98 liradan 8.13 liraya, öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya, öğretmen ve 60 yaş 3.28 liradan 4.46 liraya çıktı.

TAKSİLERDE KISA MESAFE 20 LİRA



Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi. 312 lira olan 0-1 kilometre arası servis ücreti ise 396 lira oldu. Taksilerde de açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.



Toplantıda, yeni araç üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle, ruhsat süresi dolan ticari araçların 6 ay daha hizmet vermesine yönelik teklif de oy birliğiyle kabul edildi.





