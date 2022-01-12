İstanbul’da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün yaptığı açıklamadan sonra beklenen kar bu sabahtan itibaren yağmaya başladı. İlk kar Çatalca ve Silivri’nin köylerine düştü

İstanbul’da bir süredir mevsim normallerinin üzerinden seyreden hava sıcaklıkları, dün geceden itibaren düşmeye başladı. Soğuk hava ile birlikte gelen yağmur, bu sabah kara dönüştü. Kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

TIR YOLDAN ÇIKTI

Kar yağışı sabah saatlerinde Silivri ve Çatalca’nın köylerinde başladı. Çatalca-Binkılıç yolunda bir adet TIR, kar yağışı nedeniyle yoldan kayarak çıktı. Ekipler TIR’ı kurtarma çalışmaları başlattı.

AKŞAMA DOĞRU KADIKÖY'DE DE BEKLENİYOR

Öğle saatlerinde İstanbul’un büyük çoğunluğunu etkisi altına alması beklenen kar yağışının akşam saatlerinde Kadıköy’de de yağması bekleniyor.

METEOROLOJİ DÜN DUYURMUŞTU

Meteoroji Genel Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada, İstanbul’da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden havaların 12 Ocak Çarşamba günü itibari ile yerini soğuk havalara bırakacağını duyurmuştu.

Meteoroloji, İstanbul’da önce yağmur, ardından da kar yağacağını açıklamıştı.

AKOM’UN KAR TEDBİRLERİ

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışı nedeniyle ek tedbirler aldı. AKOM Genel Müdürü Serkan Tütüncü, 7 binin üzerinde personel ve bin 500’ün üzerinde araç ve iş makinesi ile 7/24 vardiya düzeninde çalışarak gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.