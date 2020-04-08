İstanbul’da 20 bin 227 işyeri kapandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, araştırmasına göre 2019 yılında, 22 bin 227 işyeri kapandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 2019 yılına ilişkin İstanbul’daki reel piyasaların değerlendirildiği Nisan 2020 İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine dayanılarak hazırlanan bültene göre, İstanbul’da, 2019 yılında, 47 bin 447 yeni işyeri açılırken, kapanan ve tasfiye edilen işyeri sayısı, 20 bin 227 oldu.

İstanbul’dan yapılan ihracatta ilk sırayı Almanya alırken, en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Toplam ihracatın yüzde 49,4’ü, toplam ithalatın ise yüzde 52,2’s İstanbul’dan gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2018 yılında, 50 bin 155 yeni işyeri faaliyete geçerken, 2019 yılında, bu rakam 47 bin 447’e düştü. 2020 Ocak-Şubat döneminde ise 10 bin 851 işyeri açılırken, bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

İstanbul’da, 2019 yılında, kapanan ve tasfiye edilen işyeri sayısı ise bir önceki yıla göre artarak 20 bin 227 oldu. 2020 Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı ayına göre kapanan ve tasfiye edilen işyeri ayısı artarak 5 bin 655 olarak kaydedildi.

İHRACATIN YÜZDE 49,4’Ü İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

2018 yılında, Türkiye’deki toplam ihracatın yüzde 49,8’i İstanbul’dan yapılırken, 2019 yılında bu oran yüzde 49,4 oldu. Türkiye’nin 2019 yılı ihracatı 2018’e göre yüzde 2,1; İstanbul’un ise yüzde 1,2 oranında arttı. 2020 Ocak ayında ise bir önceki yılın ilk ayına göre İstanbul’da gerçekleşen ihracat yüzde 3,9 büyürken, 2020 Şubat ayında ise bir önceki aya göre yüzde 3,7’lik bir artış oldu.

İTHALAT BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE AZALDI

İstanbul’da, 2019 yılı ithalatı 2018’e göre yüzde 12,4’lük bir azalış; 2020 Ocak ayında, ithalat bir önceki yılın ilk ayına göre yüzde 26,3’lük bir artış oldu. Türkiye’de ise 2019 yılı ithalatı yüzde 9 azalırken, 2020 Ocak ayında, bir önceki yılın ilk ayına göre yüzde 18,8’lik bir artış kaydedildi. 2019’da Türkiye’deki toplam ithalatın yüzde 52,2’si İstanbul’dan gerçekleşti. 2020 Şubat döneminde ise İstanbul’da, ithalat bir önceki aya göre yüzde 6,2’lik bir azalış gösterirken bir önceki yılın Şubat ayına göre yüzde 22,2’lik bir artış gösterdi.

DIŞ TİCARET HACMİ AZALDI

İstanbul’da 2019 yılında bir önceki yıla göre dış ticaret hacmi 14 milyar dolar azalırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,5’ten yüzde 81,4’e yükseldi. Türkiye’de ise 2019’da, yıllık dış ticaret hacmi 17 milyar dolar azalırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86’ya çıktı. 2020 Şubat ayında ise İstanbul’da, dış ticaret hacmi 369 milyon dolar azalarak 16 milyar 675 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatın ihracatı karşılama oranı ise bir önceki aya göre artarak yüzde 75,7 oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA, İTHALAT ÇİN

İstanbul’da, 2019 yılında, toplam ihracatın yüzde 9,1’i Almanya’ya gerçekleşti. Almanya’yı sırasıyla Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İspanya takip etti.

2019 yılında, İstanbul’a en yüksek ithalat yüzde11,3’lük pay ile Çin’den gerçekleşti. Çin’i sırasıyla Almanya, Rusya Federasyonu, ABD ve İtalya takip etti. Bu 5 ülke İstanbul’a gerçekleşen toplam ithalatın yüzde 40’ını oluşturdu.

İHRACATININ YÜZDE 98,1’İ, İMALAT SANAYİNDEN

2019 yılında, İstanbul’da ihracatın yüzde 98,1’i imalat sanayinde gerçekleşti. İmalat sanayi ihracatı içinde ilk sırayı ise motorlu kara taşıtları aldı. 2019 yılında motorlu kara taşıtları imalatından yapılan ihracat 14 milyar 761 milyon dolar olurken bu sektörü sırasıyla; giyim eşyalarının imalatı, ana metal sanayii, elektrikli teçhizat imalatı, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı takip etti.

İTHALATTA ANA METAL SANAYİİ İLK SIRADA

İstanbul’da, 2019 yılında, ithalatta da ilk sırayı yüze 91,9 ile imalat sektörü aldı. 2019 yılında imalat sanayi ihracatında bir önceki yıla göre 12 milyar dolarlık bir azalış gözlendi. En yüksek ithalatın gerçekleştiği sektör ise 19 milyar 193 milyon dolar ile ana metal sanayii oldu. Bu sektörü sırasıyla; kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı takip etti. 2020 yılının Ocak ayında ise imalat sektöründe bir önceki yıl aynı aya göre 2 milyar dolarlık bir artış; 2020 Şubat ayında ise bir önceki aya göre 593 milyon dolarlık bir azalış gözlendi.