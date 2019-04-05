İstanbul "İmamoğlu" Kadıköy "Odabaşı" dedi

Resmi olmayan sonuçlara göre; CHP adayları Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Şerdil Dara Odabaşı da Kadıköy'ün yeni belediye başkanı oldu

Milyonlarca vatandaş 31 Mart Pazar günü sandık başına giderek önümüzdeki 5 yıl görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. Ancak İstanbul’un 39 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz yapıldı ve Yüksek Seçim Kurulu(YSK) 16 ilçede geçersiz oylarına sayılmasına, 5 ilçede ise geçersiz oyların sayılmasına karar verdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Kadıköy ve İstanbul’daki tablo ise şu şekilde:

ŞERDİL DARA ODABAŞI KAZANDI

Kadıköy’de yerel seçimlerde toplam bin 96 sandık kuruldu. 372 bin 371 seçmenin olduğu ilçede 311 bin 224 kişi oy kullandı. Bu oyların 305 bin 553’ü geçerli kabul edildi. Seçim sonuçlarına göre CHP’nin adayı Şerdil Dara Odabaşı oyların yüzde 65,99’unu alarak Kadıköy Belediye Başkanı oldu. AKP’nin adayı Özgül Özkan Yavuz ise oyların yüzde 19.54’ünü İyi Parti’nin adayı Emre Kınay da yüzde 12.66’sını aldı.

İSTANBUL İMAMOĞLU DEDİ

İstanbul genelinde ise 31 bin 186 sandık kuruldu.10 milyon 570 bin 939 seçmenin olduğu İstanbul’da 8 milyon 866 bin 642 seçmen sandık başına gitti. Oyların 8 milyon 547 bin 75’i geçerli sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu yüzde 48.80, Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Binali Yıldırım ise yüzde 48.55 oy aldı.

“TÜM OYLARIN YENİDEN SAYILMASINI İSTİYORLAR”

İstanbul’da Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararı üzerine geçersiz oyların bu sabah itibariyle üçte biri sayıldı. FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan Ekrem İmamoğlu şu bilgileri paylaştı: “Sayım 17 ilçede sonuçlandı. 119 bin 652 geçersiz oy sayıldı. 18 bin 742 aradaki fark. Yeniden sayım, kendi görevlilerinin sayım günü şerh koyduğu sandıklarda yapılır normalde. Böyle bir durum yok ama tüm oyların yeniden sayılmasını istiyorlar. Bütün seçimleri sıkıntıya sokuyorsunuz. Süreci siz hazırladınız, güvenlik önlemlerini siz aldınız. Açıklama yaptınız, ‘dünyanın en güvenilir sistemine sahibiz’ dediniz. Şimdi şaibe diyorsunuz."

CHP 2 İLÇE KAYBETTİ 2 İLÇE KAZANDI

İstanbul genelinde ise AKP 24, CHP 14, MHP ise 1 ilçeyi kazandı. Geçtiğimiz dönem CHP’de olan Silivri Belediyesi’ni bu dönem MHP kazandı. 2014 yılında CHP’nin kazandığı Çatalca ise bu seçimlerde AK Parti’nin eline geçti. Sonuçlara göre İstanbul’daki tablo şu şekilde:

Adalar CHP- Erdem Gül

Arnavutköy AKP - Ahmet Haşimi Baltacı

Ataşehir CHP- Battal İlgezdi

Avcılar CHP - Turan Hançerli

Bağcılar AKP - Lokman Çağırıcı

Bahçelievler AKP - Hakan Bahadır

Bakırköy CHP - Bülent Kerimoğlu

Başakşehir AKP - Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa AKP -Atila Aydıner

Beşiktaş CHP- Rıza Akpolat

Beykoz AKP - Murat Aydın

Beylikdüzü CHP - Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu AKP - Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece CHP - Hasan Akgün

Çatalca AKP - Mesut Üner

Çekmeköy AKP - Ahmet Poyraz

Esenler AKP - Mehmet Tevfik Göksu

Esenyurt CHP - Kemal Deniz Bozkurt

Eyüpsultan AKP - Deniz Köken

Fatih AKP – Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa AKP - Hasan Tahsin Usta

Güngören AKP - Bünyamin Demir

Kâğıthane AKP - Mevlüt Öztekin

Kartal CHP - Gökhan Yüksel

Küçükçekmece CHP - Kemal Çebi

Maltepe CHP - Ali Kılıç

Pendik AKP - Ahmet Cin

Sancaktepe AKP - Şeyma Döğücü

Sarıyer CHP - Şükrü Genç

Şile AKP - İlhan Ocaklı

Silivri MHP - Volkan Yılmaz

Şişli CHP - Muammer Keskin

Sultanbeyli AKP - Hüseyin Keskin

Sultangazi AKP - Abdurrahman Dursun

Tuzla AKP - Şadi Yazıcı

Ümraniye AKP - İsmet Yıldırım

Üsküdar AKP - Hilmi Türkmen

Zeytinburnu AKP - Ömer Arısoy

ŞERDİL DARA ODABAŞI KİMDİR?

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 1973 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve ortaokul yıllarını ise Ankara’da geçirdi. Odabaşı kişisel web sayfasında yaşam hikayesini şöyle anlatıyor:

“2, 3 ve 4. dönem CHP Milletvekili ve Meclis İdari Saymanı merhum Mahmut Odabaşı ile başlayan ve tüm ailemizi şekillendiren bir Cumhuriyet kültürünün içinde büyüdüm. Kurtuluş Savaşı’nda bilfiil yer alan, İstiklal Madalyası’na layık görülen, aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının bulunduğu Odabaşı ailesinin dördüncü kuşak ferdiyim. Doğal olarak küçük yaştan beri siyasetin içindeyim. 1989 yerel seçimleri sırasında, lise öğrencisiyken Ankara’da SHP Emek Mahallesi Temsilciliği’nde çalışmam, siyasetteki ilk aktif görevim oldu.

1992 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdim. Üniversite öğrencilerinin parti üyesi olamadığı o dönemde, sosyal demokrat gençliği buluşturmak amacıyla oluşturulan Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu’nun İstanbul Üniversitesi temsilciliğini ve başkanlığını yürüttüm.

1994 yerel seçimlerinde SHP Merkez Seçim Ofisi’nde görev aldım. 2011 yılında CHP İl Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım; 2012’de tekrar seçilerek İl Başkan Vekilliği ve seçim hukuk işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendim. 2015 yılında, Sayın Murat Karayalçın’ın İstanbul İl Başkanlığı döneminde, CHP İstanbul İl Sekreteri olarak çalıştım. İl yönetiminde çalıştığım dönemlerde, başta 2014 yerel ve 2015 genel seçimleri olmak üzere, seçim hukuk işleri ve kampanya yönetiminde farklı görevlerde bulundum.

Her zaman çoğulculuğa ve demokrasiye inandım, çağdaş ve halkın katılımıyla oluşturulan yönetimleri savundum. Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) üyesiyim, bunun yanı sıra çeşitli sivil örgütlerle de çalışmalar yürütüyorum. Aynı zamanda Fenerbahçe Kongre Üyesi’yim.1999 yılında kurduğum hukuk büromda serbest avukat olarak çalışıyorum. Evliyim ve bir kız, bir erkek çocuk babasıyım. 26 yıldır, çok sevdiğim, çok şey öğrendiğim Kadıköy’de yaşıyorum.”