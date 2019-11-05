İstanbul depremi Kadıköy’de konuşulacak

TMMOB, Kadıköy’de düzenleyeceği İstanbul Deprem Çalıştayı ile depremi tüm yönleriyle tartışacak

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından meslek odaları ve belediyeler çalışmalarını sürdürüyor. Türk Mühendisler ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde deprem çalıştayı düzenliyor. Çalıştayda konuşmacı olan uzmanlar “Afet Yönetimi, İstanbul’da Yapı Temellerinin Oturduğu Jeolojik Ortam Formasyonlarının Özellikleri, Deprem Sırasında Davranışları ve Harita / Geomatik Mühendisliğinin Doğal Afetlerdeki Rolü” konularını tartışacak.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman ve Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın da açılış konuşmasını yapacağı çalıştay 11 Kasım Pazartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında Kadıköy Evlendirme Dairesi A Salonu'nda 3 oturum şeklinde yapılacak.