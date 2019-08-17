İstanbul'da sel: Kadıköy'de metrekareye 30 kg yağış!

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış Kadıköy'de de etkili oldu. Debisi yükselen Kurbağalıdere'de tekneler sürüklenirken, Moda tramvayında seferler aksadı

İstanbul’da sabahtan itibaren etkili olan ve Fatih’te metrekarede ortalama 114 kg yağmurun düşmesiyle sonuçlanan sağanak, bir vatandaşın canını alınken, bir çok yerde su baskını ve sele neden oldu.

En fazla yağış Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde görüldü. İstanbul genelinde metrekareye ortalama 30- 40 kg yağış düştü.

İBB, İstanbul’da ve özellikle Fatih bölgesinde etkili olan yağmurun yarattığı hasarı gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Unkapanı Köprüsü'nün altında su tahliyesi yapan İBB ekipleri, evsiz olduğu belirlenen bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

KURBAĞALIDERE'DE TEKNE BATTI

Kurbağalıdere'nin debisinin artması nedeniyle tekneler sürüklendi. Birçok teknede hasar meydana geldi, sürüklenen bazı tekneler ise battı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Hava muhalefeti nedeniyle kapanan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı ile T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı’nda seferler normale döndü. Moda tramvayı elektrik kesintisi nedeniyle birkaç saat kesintiye uğramıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm ekiplerine gelen 2 bin 414 ihbara, 3 bin 799 personel, 1841 iş makinesi ile müdahale ediyor.

YAĞIŞ GECE BOYU SÜRECEK

İstanbul Valiliği, kentteki kuvvetli yağışın gece boyunca süreceğini, sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrasında Fatih'te metrekareye 114, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kartal, Kadıköy, Ümraniye'de ise metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağışın düştüğü kaydedildi.

Etkili olan sağanak ve hava muhalefeti nedeniyle 13.10-14.30 saatleri arasında Şehir Hatları vapur seferlerinin yapılamadığı belirtilen açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerinin ise geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, itfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Zabıta Komuta Merkezlerine saat 16.00 itibariyle 2 bin 414 ihbar yapıldığı, alınan taleplerin süratle değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için bütün ekiplerin seferber edildiği vurgulandı.

Unkapanı Köprüsü civarında biriken yağmur sularının tahliyesi neticesinde, kimliği belirlenemeyen bir kişinin cesedinin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca otopsi çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği, sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceği belirtildi.