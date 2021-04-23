İstanbul'da çocuk olmak

İBB’nin, 23 Nisan dolayısı ile hazırladığı rapora göre, yaklaşık 4 milyon çocuğun yaşadığı İstanbul’da ilk ve ortaokulda okullaşma oranı Türkiye’nin üzerinde. Nüfusa oranla en çok çocuk Esenyurt’ta en az çocuk da Adalar’da yaşıyor

İBB İstanbul Planlama Ajansı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, “İstanbul’un Çocukları 2021” başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda, İstanbul’daki çocuk nüfusunun ilçelere göre dağılımı, okullaşma oranı, ölüm oranı gibi istatistiki veriler yer alıyor.

YAKLAŞIK 4 MİLYON ÇOCUK İSTANBUL’DA YAŞIYOR

Rapora göre 0-17 yaş aralığında 22 milyon 750 bin 657 çocuğun 3 milyon 941 bin 598’i İstanbul’da yaşıyor.

ESENYURT BİRİNCİ

İstanbul’da çocuk nüfus oranının (0-17 yaş) en yüksek olduğu ilçeler Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Ümraniye. Çocuk nüfusun en düşük olduğu ilçeler ise Adalar, Şile Çatalca, Beşiktaş ve Bakırköy. Esenyurt nüfusunun yüzde 31’i, Adalar nüfusunun yüzde 13’ü çocuklardan oluşuyor.

ÇOCUKSUZ EVLER DAHA FAZLA

İstanbul’da 2020 yılında toplam 4 milyon 596 bin 419 hane içerisinde, çocuk bulunan hane sayısı 2 milyon 136 bin 664 hane ile yüzde 46 oldu. Tek ebeveynli hane sayısı 186 bin 185. Tek ebeveynli hanelerde yaşayan toplam çocuk sayısı ise 276 bin 829 oldu.

OKUL ÖNCESİ OKULLAŞMADA TÜRKİYE’NİN GERİSİNDE

Türkiye’de okul öncesi net okullaşma oranı 2019 verisine göre yüzde 41,8 iken, İstanbul’da bu oran yüzde 40,8 oldu. Rapora göre hem Türkiye’de hem de İstanbul’da ilkokuldan ortaokula geçişte okullaşma oranı azalıyor.

İLK VE ORTAÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANI TÜRKİYE’NİN ÜZERİNDE

İlkokulda net okullaşma oranı Türkiye’de yüzde 93,6, İstanbul’da ise yüzde 94,6’dır. Orta öğretimdeki net okullaşma oranları Türkiye’de yüzde 85, İstanbul’da ise yüzde 89,2’dir.

807 KİŞİ 18 YAŞINA GİRMEDEN EVLENDİ

İstanbul’da 2020 yılında 16-17 yaş grubunda evlenen çocuk sayısı 807 olurken, bu çocukların %95’ini kız çocukları (765 evlilik) oluşturdu. Türkiye’de ise aynı dönemde, toplam 13 bin 740 çocuk evlendirilmiş iken, bu çocukların 13 bin 14’ü kız, 726’sı ise erkek çocuk olarak kayıtlara geçti.

DOĞUM YAPAN ÇOCUK ORANI BİNDE 3.9

Dünya Sağlık Örgütü’nün, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımladığı adölesan döneminde doğum yapan çocuk oranı, İstanbul’da binde 3,9, Türkiye genelinde ise binde 8,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de 5 yaş altı ölüm hızı binde 11,2 iken, İstanbul’da bu oran binde 8,8.