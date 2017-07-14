İstanbul'da 15 Temmuz nöbeti

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü yurdun birçok bölgesiyle birlikte İstanbul’da da anılacak. Peki, 15 Temmuz’da İstanbul’da neler yapılacak?

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 1 yıl geçti. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz akşamı başlatılan ve 248 yurttaşın hayatını kaybettiği, yüzlerce insanın yaralandığı darbe girişiminin yıl dönümünde bir dizi anma etkinliği düzenlenecek. Türkiye’nin birçok şehrinde anma etkinlikleri var ama anma etkinliklerinin merkezi İstanbul ve Ankara olacak.

İstanbul’daki 15 Temmuz programı Milli Birlik Yürüyüşü ile başlayacak. Sanat, spor, medya ve siyaset dünyasından isimlerin davet edildiği İstanbul’daki program akşam 18.30’da eski adıyla Boğaziçi, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde başlayacak.15 Temmuz Cumartesi günü Anadolu yakasından başlayacak yürüyüş saat 20.00’de tören alanına varacak. Anma etkinliğinde mehteran takımının gösterisi olacak ve 15 Temmuz belgeseli gösterilecek. Hayatını kaybeden 250 vatandaşın isimlerinin okunması ile birlikte saygı ışıkları yanacak. Saat 23.30’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ‘Şehitler Makamı’nın açılışı gerçekleştirilecek. Saat 00.23’ten sonra ise özellikle 15 Temmuz gecesi çatışmaların yaşandığı noktalarda Demokrasi Nöbeti tutulacak. Nöbetin tutulacağı yerlerden biri de Acıbadem’deki Türk Telekom Binası önü olacak.

15 Temmuz Cumartesi günü öğlen saatleri itibarı ile tören bitimine kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün her iki yönde de trafiğe kapalı olması planlanıyor.

KADIKÖY ŞEHİT VE GAZİLERİ UNUTMADI

Kadıköy de 15 Temmuz şehit ve gazilerini unutmadı. 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde hayatını kaybeden şehitlerin aileleri ve gaziler evinde ziyaret edildi. 11 Temmuz Salı günü Orhun Göytan’ın mezar ziyareti vardı. 15 Temmuz gazilerinden Şükrü Bulut ve Erol Sönmez de evlerinde ziyaret edildi.

Vodafone Beşiktaş Arena’da hayatını kaybeden şehit polis Kadir Yıldırım’ın ailesi de ziyaret edildi.