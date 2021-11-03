İstanbul'a bin yeni taksi!

UKOME toplantısında kabul edilen taksi önerisi, 2 Kasım Salı günü hayata geçti. Atıl vaziyetteki 750 minibüs ve 250 taksi dolmuş taksiye çevrildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (İBB UKOME) temmuz ayında yaptığı toplantıda Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü atıl durumda kalan 750 minibüsün ve 250 taksi dolmuşun taksiye çevrilmesini önermiş ve öneri oy birliği ile kabul edilmişti. 2 Kasım Salı günü Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte bin taksi plakası kura yoluyla hak sahiplerine dağıtıldı. Kuraya 3 bin 917 kişi başvuru yaptı. En çok başvuru alan hat 370 başvuru ile Gebze - Harem olurken; ikinci en çok başvuru alan hat 356 araç başvurusu ile Kadıköy - Pendik oldu.

Etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de katıldı. Çekilişte ilk kurayı Ekrem İmamoğlu çekti.

İMAMOĞLU: “ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM”

Kura çekiminde konuşan İmamoğlu, İstanbul’da yoğun bir taksi sorunu olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Bu taksi sorununun çözümünü engelleyen akıl, hangi akıl ise ben o akıl ile kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğim. Buradan belirtmek istiyorum, asla vazgeçmeyeceğim. Kıymetli hemşerilerim bakın hepimiz İstanbulluyuz. Kulaklarımızı tıkayamayız, kafamızı kuma sokamayız. Bu şehir 90’lı yılların başında altı - yedi milyondan 16 milyon resmi nüfusa 20 milyon etkin nüfusa ulaştı. Üç katı bir etkin nüfusa sahiptir İstanbul. Ama gelin görün ki, taksi sayısı aynı. Ben sokakta gezdiğimde 10 vatandaşa rastlıyorsam beşi taksiden şikayet ediyor. Daha geçen bir vatandaş dedi ki ‘ben korsan taksiye biniyorum’. Aynen böyle söyledi. Taksi yetmiyor çünkü. Bu kadar açık bir biçimde itiraf edilen ve bir sorunu dile getiren vatandaşların bu sorununa çözümsüz bir şekilde yaklaşan; yeni bir yönetmelikle UKOME’nin sandalye sayısını değiştirerek karar almamızı engelleyen o akılla İstanbul halkı adına hesaplaşacağım.”

KATILIMCI BİR YOLLA DÖNÜŞÜYOR

Açılışta konuşan İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da taksi dönüşümünün katılımcı bir yolla yapıldığını belirtti. Atıl kalan minibüs hatlarındaki esnafın mağduriyetlerinin de çözüleceğini aktaran Cihan, bu kararı altı kez ısrarla dile getirdiklerini, ısrarlar sonucu başarıya ulaştıklarını aktarıyor. Bu uygulama sayesinde taksi sayısının artırılarak çekilen taksi sıkıntısının önlenmesi hedefleniyor.