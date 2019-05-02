Haftalık Bağımsız Gazete 02 Mayıs 2019
Gündem
Çocuklara ve anne babalara müjde!
Çocuklara ve anne babalara müjde!
Kültür Sanat
Kadıköy’de üç festival
Kadıköy’de üç festival
Yazı Dizisi
Oğuz Atay: Günlük
Oğuz Atay: Günlük
Çevre
Dünyanın Döngüsü / Mayıs
Dünyanın Döngüsü / Mayıs

İstanbul 1 Mayıs’ı kutladı

Bakırköy’de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında onbinlerce işçi taleplerini haykırdı

İstanbul 1 Mayıs’ı kutladı
Gazete Kadıköy

Bu yıl 1 Mayıs, onbinlerce kişinin katıldığı bir mitingle Bakırköy’de kutlandı. DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve 1 Mayıs  Tertip Komitesi bileşenleri tarafından gerçekleştirilen mitinge çok sayıda sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu da katıldı.

“GÜVENCELİ GELECEK İSTİYORUZ”

Kutlamada tertip komitesinin ortak metni okundu. Açıklamada  şu ifadelere yer verildi: “Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, öğrenciler. Emeğin ve mücadelenin bayramında alanlarda, ‘Güzel günler göreceğiz çocuklar’ diyebilmek için yan yanayız. Bugün artık birlikte oluğumuzda kazanabileceğimizi çok daha iyi biliyoruz. İş cinayetlerinin çalışmanın fıtratında olduğunu söyleyenler, işçinin birikimine kıdem tazminatına göz dikenler, emekçiye zorunlu BES'le soygunu dayatan zorbalara karşı omuz omuza yürüyen biz emekçiler kazanacağız.

Kriz bahanesiyle toplu işten çıkartmalara karşı güvenceli iş, sendikalılaşma önündeki engellerin kaldırılması, açlık sınırı altında çalışmak istemeyip enflasyon oranında zam yapılmasını talep eden işçiler olarak 1 Mayıs alanında haykırıyoruz.Kıdem tazminatı hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz. Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz.Muhalif gazetecileri, akademisyenleri, siyasetçileri hapishanelere doldurup; duyma, görme, bilme hakkımızı elimizden alanlara karşı, sokak afişlerimizle, bildirilerimizle buluştuk. Tekelci medyanın sansürüne rağmen burada 1 Mayıs alanındayız.”

ÖZGÜR 1 MAYIS’LARA

Mitinge katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sahneye çıkarak işçilere seslendi. İmamoğlu, “ Sizlerle bir arada olmaktan ötürü çok mutluyum. 1 Mayıs’ın tadını almış bir kardeşinizim. İnşallah şehrimizde 1 Mayıs’ı doya doya özgürce, mutlu bir biçimde, hep birlikte bir arada olduğumuz günlerde kutlamak dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Emeğinizin karşılığını aldığınız günlerde hep birlikte olmak dileğiyle hepinizi kucaklıyorum. Bayramınız kutlu olsun.”

KADIKÖYLÜLER DE ALANDAYDI

Kutlamalara İstanbul’un bütün semtlerinden katılım gerçekleşti. Kadıköylüler de CHP Kadıköy İlçe Örgütü’nün kortejiyle 1 Mayıs alanına girdi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da Kadıköylülerle birlikte kutlamalara katıldı.

Etiketler; #1mayıs #bakırköy #ekremimamoğlu #şerdildaraodabaşı
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.