İstanbul 1 Mayıs’ı kutladı

Bakırköy’de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında onbinlerce işçi taleplerini haykırdı

Bu yıl 1 Mayıs, onbinlerce kişinin katıldığı bir mitingle Bakırköy’de kutlandı. DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve 1 Mayıs Tertip Komitesi bileşenleri tarafından gerçekleştirilen mitinge çok sayıda sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu da katıldı.

“GÜVENCELİ GELECEK İSTİYORUZ”

Kutlamada tertip komitesinin ortak metni okundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Biz işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, öğrenciler. Emeğin ve mücadelenin bayramında alanlarda, ‘Güzel günler göreceğiz çocuklar’ diyebilmek için yan yanayız. Bugün artık birlikte oluğumuzda kazanabileceğimizi çok daha iyi biliyoruz. İş cinayetlerinin çalışmanın fıtratında olduğunu söyleyenler, işçinin birikimine kıdem tazminatına göz dikenler, emekçiye zorunlu BES'le soygunu dayatan zorbalara karşı omuz omuza yürüyen biz emekçiler kazanacağız.

Kriz bahanesiyle toplu işten çıkartmalara karşı güvenceli iş, sendikalılaşma önündeki engellerin kaldırılması, açlık sınırı altında çalışmak istemeyip enflasyon oranında zam yapılmasını talep eden işçiler olarak 1 Mayıs alanında haykırıyoruz.Kıdem tazminatı hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz. Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz.Muhalif gazetecileri, akademisyenleri, siyasetçileri hapishanelere doldurup; duyma, görme, bilme hakkımızı elimizden alanlara karşı, sokak afişlerimizle, bildirilerimizle buluştuk. Tekelci medyanın sansürüne rağmen burada 1 Mayıs alanındayız.”

ÖZGÜR 1 MAYIS’LARA

Mitinge katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sahneye çıkarak işçilere seslendi. İmamoğlu, “ Sizlerle bir arada olmaktan ötürü çok mutluyum. 1 Mayıs’ın tadını almış bir kardeşinizim. İnşallah şehrimizde 1 Mayıs’ı doya doya özgürce, mutlu bir biçimde, hep birlikte bir arada olduğumuz günlerde kutlamak dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Emeğinizin karşılığını aldığınız günlerde hep birlikte olmak dileğiyle hepinizi kucaklıyorum. Bayramınız kutlu olsun.”

KADIKÖYLÜLER DE ALANDAYDI

Kutlamalara İstanbul’un bütün semtlerinden katılım gerçekleşti. Kadıköylüler de CHP Kadıköy İlçe Örgütü’nün kortejiyle 1 Mayıs alanına girdi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da Kadıköylülerle birlikte kutlamalara katıldı.