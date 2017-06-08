Islah projesi ne aşamada?

Kurbağalıdere ıslah projesi kapsamında dere yatağının genişletilme çalışmaları sürüyor. Projenin birinci kısmını oluşturan bu çalışmaların yaz mevsiminin sonunda tamamlanması ön görülüyor

Yıllardır süren ıslah çalışmaları nedeniyle Kadıköy ve Kadıköylülerin en büyük sorunlarından biri haline gelen Kurbağalıdere’de ıslah projesi devam ediyor. Yaklaşık dört yıldır devam eden ıslah projesinin birinci etabının sonuna gelindi. Geçtiğimiz yıl Kurbağalıdere’ye karışan atık suyu kesmek için iki kilometre uzunluğundaki atı su tüneli devreye sokulmuştu. Doğrudan dereye verilen evsel atıklar Moda Ön Arıtma Tesisi’ne gönderilmeye başlanmıştı. Tünelin devreye sokulması ile birlikte dereye karışan ve özellikle yaz aylarında rahatsız edici boyutlara ulaşan koku ciddi oranda azalmıştı.

Şu an yapılan çalışmalar ıslah projesinin birinci etabını oluşturuyor. Dere yatağı dar olduğu için şiddetli yağmurlar sonrasında taşkınlar yaşanıyordu. Bunun önüne geçilmesi için dere yatağında genişletme çalışmaları sürüyor. Islah projesini yürüten firma yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre; çalışmalar şu an Recep Peker Köprüsü ve Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi noktasında yoğun bir şekilde devam ediyor. Dere yatağı genişletilirken ayrıca derenin zeminine betonlama işlemi de yapılıyor. Yetkililer, yaz mevsiminin sonuna kadar zemin düzeltme ve dere yatağının genişletilme çalışmalarının biteceğini belirtiyor.

ÇATLAKLAR ÇALIŞMAYI ENGELLEDİ

Kurbağalıdere ıslah projesinin ikinci etabını ise dereye sürekli temiz su pompalayacak terfi merkezinin kurulması oluşturuyor. Bunun için geçtiğimiz yıl Moda sahiline bir şantiye alanı kurulmuştu. Sahil şeridi tel örgülerle çevrilerek, yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Moda sahile kurulan bu merkez aracılığıyla denizden alınan temiz suyun Hasanpaşa kısmında yeniden dereye verilmesi planlanıyordu. Bu şekilde akışı çok az olan derenin su akışı hızlandırılmış olacaktı. Ancak bu çalışma geçtiğimiz aralık ayında Kurbağalıdere kenarında oluşan çatlaklar nedeniyle durduruldu. Derenin Yoğurtçu Parkı kısmında 18 santimetrelik bir eğim oluşmuştu. O eğim çöküntü ve derin çatlaklara yol açmıştı. Ufak çaplı başlayan çatlaklar park ile dere arasında bulunan yürüyüş yolu boyunca artmaya başladı. Kadıköy Belediyesi ekipleri çöküntünün olduğu kısmı bariyerler ile kapatmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri zemin düzeltme çalışmaları için bir proje başlattı. Proje tamamlandı ve önümüzdeki haftalarda projenin uygulanması hedefleniyor.

Borular aracılığı ile dere ağzından alınan temiz deniz suyu ise Kurbağalıdere Köprüsü’nden dereye akıtılmaya devam ediyor. Bu işlem sayesinde, geçtiğimiz yıllarda çok yoğun hissedilen pis kokunun azalması sağlanıyor.

MERDİVENLERDE GÖÇÜK BAŞLADI

Zeminde oluşan çatlak ve çökme sadece Yoğurtçu Parkı kısmı ile sınırlı değil. Moda İskelesi’ne inen merdivenler de çökmeye başladı. Yol geçişe kapatılırken Kadıköy Belediyesi vatandaşları uyarmak için çöküntünün olduğu noktaya pankart astı.