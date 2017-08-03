İSKİ’nin arazisine camii yapılacak

İBB Meclisi’nin aldığı kararla İSKİ’ye ait Kozyatağı Su Deposu’nun bulunduğu alanla ilgili plan değişikliği yapıldı. İSKİ’nin iki defa olumsuz görüş bildirmesine rağmen alana dini tesis yapılmasına karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun temmuz ayı toplantılarından Kadıköy için yeni bir karar çıktı. Mülkiyeti İSKİ Genel Müdürlüğü’nde olan 3139 ada, 17 ve 53 parselde bulunan Vakıf Kayışdağı Suyu Sistemi ile İSKİ’ye ait Kozyatağı Su Deposu’nun bulunduğu 1000 metrekarelik alanın, plan değişikliği ile “dini tesis” alanı olarak kullanılmasına karar verildi. İSKİ’nin olumsuz görüş bildirmesine ve CHP’li üyelerin muhalefetine rağmen plan değişikliği İBB Meclisi’nden geçti.

Komisyon, Kozyatağı Mahallesi sınırları içinde bulunan mevcut dini tesis alanlarının yetersiz kaldığını gerekçe göstererek; mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait olan, planlarda “Kamu Hizmet Alanında” yer alan Kozyatağı 3139 ada, 16, 17 ve 53 ve parsellerin bir kısmının “Dini Tesis Alanına” alınmasını talep etti. Kadıköy Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nden görüş alınmasına karar verildi.

İSKİ OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRDİ

İSKİ iki defa su deposunun bulunduğu alana dini tesis yapılmasına olumsuz görüş bildirdi. İSKİ’nin İBB’ye ilettiği ilk görüş yazısında “Parsellerin tamamımın imar planlarında ‘İSKİ Hizmet Alanı’ olarak korunması gerekmekte olup teklif olan plan değişiklikleri idaremizce uygun görülmemektedir” denildi.

İSKİ’nin olumsuz görüş bildirmesine karşılık, kurumdan ikinci yazı istendi. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ikinci yazısında söz konusu parsellerde Kozyatağı Su Deposu ile Vakıf Kayışdağı Suyu sistemine ait 3 depodan biri olan Kozyatağı Vakıfsu Deposu bulunduğu, bu nedenle parsellerin tamamının imar planlarında “İSKİ Hizmet Alanı” olarak korunması gerektiği belirtildi.

“İHTİYAÇ VAR”

Kadıköy Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü 21 Şubat 2016’da bildirdiği görüş yazısında ise İBB’nin teklifine olumlu yanıt verdi. Kurumun görüş yazısında, “Kozyatağı Mahallesi sınırları içinde bulunan dini tesis alanlarının cemaat kapasitesi bakımından yetersiz olması, iki dini tesis arasındaki mesafenin nüfus yoğunluğuna göre uzak olması, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında mevcut mahalle nüfusunun daha da artması ve vatandaşlarımızın camilerin yetersiz olması sebebiyle dini vecibelerini yerine getirmede zorlanması nedeniyle söz konusu alanın; “Dini Tesis Alanı” olarak tahsis edilmesine şiddetle ihtiyaç duyulduğundan gerekli plan tadilatının yapılması Müftülüğümüzce uygun görülmektedir” denildi.

Kadıköy İlçe Müftülüğü’nün görüş yazısında dikkat çeken bir ayrıntıya da yer verildi. Yazıda, yapılması planlanan dini tesisin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin yanında bulunmasının “manevi açıdan destekleyici ve bütünleyici olacağı düşünülmektedir” ifadelerine yer verildi. Planla ilgili Kadıköy Belediyesi’nden ise resmi bir görüş istenmedi.

Dini tesis yapılması planlanan arazinin yakınında Kozyatağı Modern Mehmet Çavuş, Böcekçi, Mustafa Nazmi Ersin ve Haserenler Camii olmak üzere dört adet camii bulunuyor.

ÇEŞME TESCİLLENMEDİ

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun haziran ayı toplantısında Kozyatağı’nda bulunan Kayışdağı Suyu Çeşmesi hakkında da karara varıldı. 3130 ada 17 parselde bulunan çeşmenin 2863 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirten özellikleri taşımadığı için korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine gerek olmadığına karar verildi.