İSKİ geçti, tahribatı geçmedi

İSKİ’nin altyapı için yaptığı kazılardan sonra yollara yaptığı dolgu alanların çökmesi mahallelinin yaşamını olumsuz etkiliyor

İSKİ geçtiğimiz yıl Zühtüpaşa ve Feneryolu mahallelerinde 7-8 ay süren bir altyapı çalışmasına başladı. Uzun süren çalışmalar yağmurlu mevsimin de etkisiyle esnaf ve vatandaşı olumsuz yönde etkiledi. Birçok sokak trafiğe kapatılırken, kazıdan dolayı yollar çamura döndü. Kazının tamamlanmasının ardından kazılan yerlere İSKİ tarafından dolgu malzemesi dökülerek yollar onarılmaya çalışıldı. Doldurulan alanların çökmesinin ardından çalışma yapılan alanlardaki yol sökülerek tekrar asfalt döküldü. Bu da soruna çözüm olmadı. Çökmeler devam etti. Bu esnada çalışmalar bitti ve İSKİ çöken yerlere karşı bir önlem almadı. Hala aynı alanlarda problem devam ederken biz de esnaf ve vatandaşa görüşlerini sorduk.

“ARAÇ GEÇİNCE TEKRAR ÇÖKÜYOR”

Bölgede kendi işletmesinin motosikletle paket servisini yapan İbrahim Atik, “Açılan kanalizasyonların geri kapatılmaması konusunda İSKİ’nin geç kaldığı kesin. 2017’de burada bir kazı oldu. Neredeyse 1 sene sürdü. Burada esnafı kan ağlattı. Fırıncı ekmek getiremiyordu. Bu kısma girmiyorduk biz paket servis yaparken. Çamur deryası olmuştu her yer. Kazılan yerlere doğru bir şekilde drenaj yapılması lazım ama sen kazdığın muhteviyatı dolgu olarak koyarsan verim alamazsın. Sen kazdığında kaya vardı, kırınca oldu mıcır. Doğru malzeme getirilmesi lazım. Kapattıktan sonra üzerinden araç geçince tekrar çöküyor. Geçen sene burada İSKİ kazısından sonra baktılar drenajla olmuyor; bütün yolu söküp tekrar asfalt döktüler ama yine de durum ortada.” diye konuştu.

“MAYIN TARLASINA DÖNDÜ”

Bölgede esnaflık yapan Osman Yılmaz yolları ‘mayın tarlası’na benzetti. Yılmaz, “Geçen sene büyük bir kazı oldu, işlerimiz kötü etkilendi ama bu yapılması gereken bir şey diyerek sesimizi çıkarmadık. Kazı bitti ama yolların onarılması aylar sürdü. O da doğru düzgün yapılamadı. Hem gürültü, hem çamur çok etkilendik. Tam bitti dedik ama doldurulan alanların çoğu çöktü. Şimdi mayın tarlası gibi oldu yaptıkları her yer.” dedi.

“DOĞAL HIZ SINIRI VAR”

Sokağın sakinlerinden Cemal Can “Yollar bir ara o kadar kötüydü ki işe arabamla gitmiyordum. İSKİ kazılarının olduğu zaman hangi sokak kapalı hangi sokak açık bilmiyorduk. Neyse tam bitti kurtulduk dedik. Bu sefer dolgu alanlar çökmeye başladı. Yağmur yağıyor yolun saçma eğimlerinden dolayı göl oluyor sokağın bazı kesimleri. Tekrar girdiler yol için. Biraz daha sabredelim dedik. En son oldu derken yol yine çökmeye başladı. Çalışmalar her yerde bittiği için bu sefer tekrar da gelmediler. Mahallede doğal hız sınırı var. 30’u geçersen araba zarar görüyor zaten.” şeklinde konuştu.

“DAHA KÖTÜYE GİTTİ”

Zühtüpaşa Mahallesi’nde berberlik yapan Yavuz Kemal de “Ben bu sokağın eski esnaflarındanım. Son yıllarda birçok kurum altyapı kazısı için sokağımıza geldi. Ne zaman bir kazı olsa yolun durumu daha kötüye gitti. Burası yaşlıların yoğun yaşadığı bir bölge. Daha titiz davranılması lazım. Şu anki yolun durumundan memnun değilim. Her yer çukur veya dolgu.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.