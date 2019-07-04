Haftalık Bağımsız Gazete 05 Temmuz 2019
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İskeledeki inşaat projeye aykırı

İstanbul’un en yoğun kullanılan iskelelerinden olan Kadıköy-Beşiktaş iskelesindeki inşaatta projeye aykırı uygulamalar yapıldığı belirlendi

İskeledeki inşaat projeye aykırı
Fırat Fıstık

Kadıköy Rıhtım’daki düzenlemeler devam ediyor. Kadıköy-Karaköy TURYOL iskelesi kaldırılırken, Beşiktaş iskelesindeki yolcu salonu inşaatı devam ediyor. İskele inşaatında yapının ön cephesinde projeye aykırı ölçülerde çelik konstrüksiyon imalatı yapıldığı belirlendi.

Kadıköy Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi konuyla ilgili tespitlerini 4 No’lu Koruma Kurulu’na yazılı olarak aktardı. Kadıköy Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 5 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı: “Koruma Kurulu değerlendirinceye kadar parselde herhangi bir inşai ve fiziki uygulamada bulunulmaması gerekmektedir.”

4 No’lu Koruma Kurulu ise 13 Haziran 2019 tarihinde kültür varlığı olarak tescil edilen bu yapının korunması ve projeye aykırı uygulamanın kaldırılması için inşaatı yürütenlere 6 ay süre verilmesine, süre bitiminde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden teknik rapor istenmesine karar verdi.

Şu anda iskelede süren restorasyon çalışmaları nedeniyle yolcular Adalar girişinden Beşiktaş vapuruna ulaşıyor. Projeye 2006 yılında karar verilirken, ihale 19 Nisan 2017 yılında yapılmıştı.

Etiketler; #beşiktaş #iskele
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