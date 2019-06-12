İskeledeki Erdoğan-Yıldırım pankartı kaldırıldı

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın itirazı üzerine, Kadıköy Vapur İskelesi'nin ön cephesindeki Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım fotoğraflarının bulunduğu pankart kaldırıldı

Kadıköy Rıhtım’daki seçim çalışmalarında vapur iskelesine konan polis bariyerleri nedeniyle yolcuların AKP standının önünden geçmek zorunda kalmasına neden olan bariyerlerin kaldırılmasının ardından iskelenin ön cephesinde yer alan Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım pankartının da kaldırılmasına karar verildi.

Geçtiğimiz günlerde Karaköy-Eminönü İskelesi önünde bulunan AKP ve CHP seçim stantları günlük faaliyetlerini sürdürürken AKP’li görevliler CHP standını engelleyecek şekilde dev bir led ekran kurmaya çalışmış, ikinci stantlarını CHP standını engelleyecek biçimde yanına açmak istemişti. AKP’nin kurduğu led ekrandan çıkan yoğun ses nedeniyle CHP’liler, seçim çalışmasının karşılıklı anlayışla yapılmasını istemiş, bunun üzerine AKP ve CHP’liler arasında gerginlik yaşanmıştı. Tartışmalar sonucu dev ekran karşıya çekilmiş bu kez de araya konulan bariyerler nedeniyle bariyerler nedeniyle yolcular AKP standının önünden geçmek zorunda bırakılmıştı. Bariyerler halkın tepkisi nedeniyle kaldırılmış ancak iskelenin ön cephesini kaplayan dev Binali Yıldırım ve Tayyip Erdoğan pankartı duruyordu. Seçim çalışmalarında kamu binaların kullanılması yasak olmasına rağmen asılan pankarta ilişkin CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı ilçe seçim kuruluna başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren Kadıköy İlçe Seçim Kurulu afişlerin kaldırılması yönünde karar verdi.

İlçe seçim kurulu kararında “Toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında siyasi propaganda içeren yayın yapılamayacağı”belirtiliyor. Kararı twitter hesabından duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu şöyle dedi: “Kampanya süresince kamu binaları ve kanunen görsel kullanımının yasak olduğu yerleri fütursuzca kullananlar hakkında şikâyetlerimiz sonucu kararlar alınıyor. Uygulanıp uygulanmadığının da takipçisi olacağız. Yasak olduğunu bile bile hukuk tanımaz bir şekilde kamu binalarını propaganda malzemesi olarak kullananları ise 16 milyon İstanbulluya havale ediyorum.”

Kararın ardından Erdoğan ve Yıldırım'ın fotoğraflarının yer aldığı dev pankart kaldırıldı.