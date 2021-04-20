İş arayanlar ümitsiz

İstanbul İstatistik Ofisi raporuna göre İstanbulluların yüzde 60.4’ü, Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünüyor, yüzde 50.2’si geçinecek kadar kazanamıyor, yüzde 39’u borç alıyor. İş arayanların yüzde 73.2’si de yakın zamanda iş bulacağına inanmıyor

İBB İPA İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul Barometresi Mart Raporu’nu yayınladı. 22 Mart 2021 – 5 Nisan 2021 tarihleri arasında 713 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlanan rapora göre İstanbul’un en önemli üç sorunu; ulaşım, ekonomi ve olası İstanbul depremi. İstanbulluların yüzde 60.4’ü Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğine inanırken, yüzde 50.2’si geçinecek kadar kazanamadığını, yüzde 39’u da borç aldığını söyledi.

İstanbulluların görüşleri Mart Raporu’na şöyle yansıdı:

Katılımcıların yüzde 60.4’ü Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini, yüzde 21.2’si seyrinin değişmeyeceğini, yüzde 18.4’ü ise iyileşeceği kanaatinde. Şubat ayına göre, Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünenlerin oranı arttı.

YÜZDE 76.4 İŞİNDEN MEMNUN DEĞİL

Çalıştığını belirten katılımcıların yüzde 76.4’ü çalıştığı işten memnun olduğunu, yüzde 72’si işten çıkarılma korkusu duymadığını belirtti. İş arayan katılımcıların yüzde 73.2’si yakın dönemde iş bulamayacağına inanıyor.

Katılımcıların yüzde 50.2’si geçinecek kadar kazanamadığını, yüzde 47.3’ü kazandığını, yüzde 2.5’i ek birikim yapabildiğini belirtti. Birikim yapabildiğini belirten katılımcıların; yüzde 51.6’sı altın, yüzde 32.8’i kripto para, yüzde 25’i döviz aldığını ifade etti.

YÜZDE 39 BORÇ ALIYOR

Katılımcıların yüzde 39’u borç aldığını, yüzde 5.1’i borç verdiğini, yüzde 2.9’u hem borç verip hem borç aldığını, yüzde 52.9’u ise borç verip almadığını belirtti.

Araştırmaya katılanlardan kredi kartı kullananların yüzde 46.7’si kredi kartı ekstresinin tamamını, yüzde 29.7’si asgari tutarını, yüzde 3.6’sı asgari ile tamamı arasında bir tutarı, yüzde 4.2’si asgariden az tutarı ödeyebilirken, yüzde 15.8’i hiç ödeyemiyor.

Mart ayı raporunda İstanbul’un ilk üç sorunu yüzde 41.2 ile ulaşım, yüzde 40.5 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 36.9 ile olası İstanbul depremi olarak görüldü. Bu sorunları göçmenler ve mülteciler, kentsel dönüşüm sorunları takip etti. Sorunlar, kadınlarda, ekonomik sorunlar, olası İstanbul depremi ve ulaşım; erkeklerde, ulaşım, ekonomik sorunlar ve olası İstanbul depremi olarak sıralandı. Sosyoekonomik seviyeye göre incelendiğinde, alt ve orta sosyo ekonomik seviyede sorun başlıkları değişmezken, üst sosyo ekonomik seviyede ilk üç sorun yüzde 50.9 ile ulaşım, yüzde 43.4 ile olası İstanbul depremi ve yüzde 32.1 ile Kanal İstanbul olarak belirtildi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANMALI"

Araştırmaya katılanlara Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesinden çekilme soruldu. Katılımcıların yüzde 9.8 İstanbul Sözleşmesi’ni daha önce duymadığını; yüzde 18.1’i duyduğunu; ama bilmediğini, yüzde 32.4’ü az bilgi sahibi olduğunu, yüzde 26.1’sı bildiğini, yüzde 13.6’sı ise tamamen bilgi sahibi olduğunu kaydetti. Yüzde 53.4 İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çekilmeyi uygun bulmadığını, yüzde 20.4 uygun bulduğunu, yüzde 26.2 ise fikrinin olmadığını belirtti. Kadınların yüzde 59.5’i, erkeklerin ise yüzde 49’u bu kararı uygun bulmadığını söyledi.

Katılımcılara İstanbul Sözleşmesi’ne dair akıllarında kalanları sorulduğunda, yüzde 44.8 kadına şiddeti azaltma amacı olduğunu, yüzde 26.4 kadını güçlendirdiğini, yüzde 25 aklında bir şey kalmadığını, yüzde 18.4 kadına yönelik negatif ayrımcılığı azalttığını belirtti.

İstanbul Barometresi, Mart 2021 bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.