İnternette bahar temizliği zamanı 

Güvenli internet kullanımı için dijital temizlik önerileri…

Hayatın neredeyse her anında interneti yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Evler birer işyeri, eğitim kurumuna dönüştü. Anne babalar uzaktan çalışıyor, çocuklar derslerini online eğitim araçlarından takip ediyorlar. Boş zamanlarımızda online oyunlar oynuyoruz, sosyal medya araçlarında zaman geçiriyoruz. Alışveriş tüm dünyada online araçlar üzerinden daha fazla yapılır oldu. Bu denli büyüyen internet kullanımının gerek sosyal gerekse iş hayatındaki olumlu katkıları yadsınamaz ancak kimi zaman da pek çok olumsuz durumla da bizi yüz yüze bırakabiliyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET, olumsuz durumları yaşamamak ya da en aza indirmek için dijital temizliğin gerekliliğinin altını çizerek yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

SEKİZ ADIMDA DİJİTAL TEMİZLİK

Kontrollerinizi yapın: Online hesaplarınızın saldırıya uğramış olup olmadığını kontrol edin. haveibeenpwned.com ve breachalarm.com gibi web siteleri, bilgisayar korsanlarının e-posta şifrenizi online ortamda açığa çıkarıp çıkarmadığını (sandığınızdan daha sık yaşanıyor) size söyler.

Şifre ve parolanızı değiştirin: Mutlaka güçlü, zor tahmin edilebilir ve her sosyal medya hesabınız için farklı parolalar kullanın. Belli aralıklarla bunları değiştirmeyi alışkanlık haline getirin. Hatta tüm hesaplarınızın parolalarını hatırlayabilecek güvenilir bir parola yöneticisi kullanmaya başlayın.

Güncellemeleri ihmal etmeyin: Bilgisayar korsanlarının faydalanabileceği güvenlik açıklarına karşı korunmak için yazılımlarınızı güncel tutun ve kullanmadığınız programları kaldırın. Donanımınız eskidiyse güncellemeyi düşünebilirsiniz.

Savunma hattı kurun: Kötü amaçlı yazılımlarla mücadele için hazırlıklı olmak yararlı olacağından, sisteminizi sağlamlaştırmak için güçlü araçlar temin edin. Virüsten koruma yazılımları, kötü amaçlı yazılımları algılayıp ortadan kaldırırken güvenlik duvarları, yetkisiz kullanıcıların bilgilerinize erişmesini önler.

Kendinizi düzene sokun: Günlük hayatta hepimiz meşgulüz ve bu nedenle siber hijyenin önceliklerimiz arasında aşağılarda yer alması çok normal. Bunu önlemek için sistemlerinizi/cihazlarınızı kontrol etmek üzere bir takvim ayarlayın, düzenli hatırlatıcılar planlayın.

Yedekleme yapın: Harici sabit sürücüleri/bulut hizmetlerini kullanarak verilerinizi düzenli olarak yedekleyin. Kullanmadığınız cihazlarınız varsa, verilerinizi korumak için bunların sabit sürücülerini temizleyin. Bunun için özel bir yazılım kullanmanız gerekir.

Envanter çıkarın: Mevcut tüm donanımlarınız, yazılımlarınız ve online uygulamalarınızın listesini çıkarın. Bu listeyi analiz ederek olası bir güvenlik açığı olup olmadığına bakın.

B planı yapın: Saldırıya uğrama ihtimalinize karşı bir olağanüstü durum planınız elinizin altında olsun. Kimleri aramanız gerektiğini, ilgili telefon numaralarını ve bunların önceliklerini belirleyin.