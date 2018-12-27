İnşaatta krizin yılı: “2018”

Kadıköy’de emlak sitelerinin verilerine göre bir yıl içinde satış fiyatları az da olsa yükseldi, kiralarda ise düşüş var. Emlakçıların aktardığına göre liste fiyatlarıyla gerçek fiyatlar arasındaki makas çok açık

Deprem riski olan binaların dayanıklı hale getirilmesi amacıyla başlayan kentsel dönüşüm Kadıköy’de devam ediyor. Yıkılan binaların yerine çok daha fazla daireye sahip apartmanlar hızla yükselirken, fiyatlardaki değişim ise tartışma konusu. Ekonomik krizin en çok inşaatta hissedildiği 2018 yılı içinde birbirini yanlışlayan çok fazla haber ve rapor medyada kendine yer buldu. Bu haberlerin bir kısmı son iki yıldır düşen emlak fiyatlarının toparlanmaya başladığını ve bir alım fırsatı yarattığını vurgularken, diğer kısmı ise son yıllardaki düşüşün hızla devam ettiği, düşüşe rağmen daire satışlarının durduğu yönünde. Peki, gerçek hangisi? Düşüş devam ediyor mu? 2019’un arifesinde emlak sitlerinin verilerini, yıl içinde yayınlanan raporları ve 10 yıldır Kadıköy’de emlakçılık yapan Handan Emek’in söylemlerini göz önünde bulundurarak Kadıköy’de emlak fiyatlarındaki değişimin izini sürdük.

“KRİZİN DERİNLEŞTİĞİ YIL…”

Yurttaşlar artık satılık veya kiralık evlere emlakçı veya sokak gezerek değil internetten bakıyorlar. Emlakçılar ve ev sahipleri de satılık ilanlarını “sahibinden.com”, “hurriyetemlak.com” gibi sitelerden yayınlıyorlar. Bu sitelerde ilanlar göz önünde bulundurularak oluşan rakamlar ise Kadıköy’deki emlak fiyatlarındaki değişim hakkında birçok veri elde etmemizi sağlıyor. İki sitenin de verilerine göre konut fiyatlarında ufak bir artış gözleniyor. Fakat enflasyon oranı göz önüne alındığında bu artış oldukça sınırlı. sahibinden.com’a göre geçtiğimiz Aralık ayında Kadıköy’de 8309 TL olan metrekare fiyatı bu yıl 8650 TL’ye yükselerek yüzde 4.11 arttı. Türkiye’nin en çok tıklanan emlak sitesi hurriyetemlak.com’da ise artış oranı yüzde 3.14 oldu.

Gazetemize konuşan ve 10 yıldır Kadıköy’de gayrimenkul danışmanlığı yapan Handan Emek, artış ivmesinin oldukça gerilediğini ve inşaat firmalarının liste fiyatlarının çok daha düşük fiyatından satış yaptığını belirterek, “2018 inşaat sektöründe daha önceden var olan krizin derinleştiği yıl oldu. Kriz, satışları olumsuz yönde etkiledi. Yeni yapılan binalarda ve eski binalarda talep olmayınca liste fiyatının çok altında satışlar gerçekleşmeye başladı.” dedi.

KİRALAR DÜŞTÜ

Özellikle inşaat sektöründe kendini gösteren kriz, kiraların da düşmesine sebep oldu. sahibinden.com’a göre son 5 senedir sürekli artış ivmesinde olan kiralar bu yıl ilk defa geriledi. Geçtiğimiz Aralık ayında metrekare başına ortalama 23 TL olan kira bedeli bu sene yüzde 0,6 gerileyerek 22 TL’ye düştü. hurriyetemlak.com’da ise düşüş yüzde 0.2 seviyesinde. Emlak portallarının verileriyle sahadaki verilerin büyük oranda örtüştüğünü söyleyen Emek, “Kiralık gayrimenkul bedellerindeki artışta durgunluk hatta gerileme oldu. Gerçi bu delice artan kiralama bedellerinin makul seviyelere gelmeye başlamasına neden oldu diyebiliriz. Kiralarda tam olarak bedel beklenen seviyede değil. 2019’da daha düşmesini bekliyor ve umuyoruz.” dedi.

REKOR DÜŞÜŞ FİKİRTEPE’DE

Caferağa, Osmanağa, Caddebostan ve Fenerbahçe mahallelerinde kira fiyatları artış gösterirken; Rasimpaşa, Hasanpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Merdivenköy’de kira fiyatlarında düşüşler var. Geçtiğimiz sene kiralık daire fiyatlarında en yüksek artış oranına sahip olan kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Fikirtepe, bu sene de kira düşüş oranlarında başı çekiyor. Bölgeye “değer” katacağı söylenen kentsel dönüşüm bu yıl beklenen değeri sağlayamamış olacak ki Fikirtepe’de kiralar yüzde 10 oranında eridi.

“KRİZ DEVAM EDECEK”

İnşaat sektöründeki krizin bir süre daha süreceğini öngördüklerini söyleyen Handan Emek, alınması gereken tedbirleri “Söylediğim gibi satış ivmesi geriledi. Satış ve satın almada devletin aldığı harç bedel oranları da geçici olarak yüzde üçe indirildi. Bu uygulamanın devam etmesi gerekir. Ayrıca dar gelirli insanların gayrimenkul alımı sırasında harç bedeli oranları daha aşağı çekilmelidir.” sözleriyle anlattı.

CADDE’DE DURUM NE?

Son yıllarda Bağdat Caddesi’nde ekonomik olarak umduğunu bulamayan esnaf, kiraların da yükselmesiyle iş yapamaz hale gelmiş, böylelikle dünyanın marka caddelerinden olan Bağdat Caddesi’nde dükkânlar boşalmıştı. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği’ne göre caddede kiraların düşmesiyle birlikte toparlanma dönemi başladı. Dernek başkan Melih Tavukçuoğlu’nun 2018 ortalarında yaptığı açıklamaya göre Bağdat Caddesi'nde yüzde 85’lere varan arsa maliyetleri nedeniyle çok hızlı artan fiyatlar 2 yıldır düşüşte. Ortalama yüzde 30 olan düşüşler, bazı yerlerde yüzde 40'ları aştı.