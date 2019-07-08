İnşaat kazısından Roma sarnıcı çıktı

Moda’daki bir inşaatın temel kazısında Roma dönemine ait olduğu düşünülen sarnıç çıktı. Alandaki her türlü inşaat faaliyetinin durdurulmasına karar verildi

Fenerbahçe ve Acıbadem’den sonra şimdi de Moda’daki bir inşaat hafriyatında arkeolojik kalıntılara rastlandı. Roma dönemine ait olduğu düşünülen sarnıç, bir vatandaşın ihbarı sonucu koruma altına alındı. Arkeoloji Müze Müdürlüğü’nün denetiminde sürdürülen kazılar hakkında hazırlanan rapordan sonra söz konusu alanda her türlü inşai ve fiziki müdahalenin durdurulmasına karar verildi. Kalıntıların çıktığı alanın komşu parsellerinde de her türlü hafriyat çalışmasının müze denetiminde yapılmasına karar verildi.

İNŞAAT DURDURULDU

5 Numaralı Koruma Kurulu, Caferağa Mahallesi Hülya Sokak’ta bulunan inşaatın hafriyatında çıkan kalıntılara dair kararını verdi. Kurulun yazısında söz konusu arazinin özel mülk olduğu ve herhangi bir sit alanında bulunmadığına dikkat çekildi. Kurulun kararında şu görüşlere yer verildi: “Parselde bulunan kalıntıların, doğu-batı doğrultusunda uzanan ve muhtemelen Roma-Geç Roma dönemlerine ait büyük bir kamusal yapıya ait kalıntılar olabileceğini bildiren 24.04.2019 tarihli uzman raporu incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda her türlü inşai ve fiziki müdahalenin durdurulmasına, müze denetiminde kazı ve sondaj çalışması yapılarak sonucunda hazırlanacak raporun Kurulumuza iletilmesine, olası kalıntılar nedeniyle komşu parsellerde her türlü hafriyatın müze denetiminde yapılmasına karar verildi.”

FENERBAHÇE’DE SARNIÇ ACIBADEM’DE LAHİT

Moda’daki inşaat alanında arkeolojik kalıntı çıkması Kadıköy için bir ilk değil. 3 yıl önce Fenerbahçe’de bir inşaatın temel kazısında Roma ve Bizans dönemine ait sarnıç kalıntıları bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl ise Acıbadem’de iki ayrı inşaat alanında hem lahit hem de Roma dönemine ait duvarlar açığa çıkarılmıştı.