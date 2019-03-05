Haftalık Bağımsız Gazete 06 Mart 2019
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İnşaat durduruldu, kazılara devam

Koruma Kurulu, Bizans kalıntılarının bulunduğu İbrahimağa’daki otel inşaatı projesini durdurdu

İnşaat durduruldu, kazılara devam
Erhan DEMİRTAŞ

Geçtiğimiz yılın nisan ayında İbrahimağa Dinlenç Caddesi üzerindeki bir arsada hafriyat çalışmaları başlatılmıştı. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi,  bölgenin özgün yapısını dikkate alarak İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvuruda bulunmuştu. Derneğin 4 Nisan 2018 tarihinde yaptığı başvuruyu incelen Koruma Kurulu, çalışmaların müze denetiminde yapılmasına ve tarihi bulguların ortaya çıkması durumunda ise inşaat faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermişti.Arkeoloji Müzesi’nin denetiminde yapılan kazılarda  inşaat alanında Bizans dönemine ait duvar kalıntıları bulundu.

Otel inşaatında çıkan duvar kalıntıları

KAZIYA DEVAM EDİLECEK

Arkeoloji Müzesi’nin çalışmalarını değerlendiren 5 Numaralı Koruma Kurulu üyeleri de otel inşaatındaki kalıntıları inceledi. Koruma Kurulu’nun son raporuna göre şu kararlar alındı: “Parselin otopark olarak kullanılan komşu parsel cephesi ile Dinlenç Caddesi ve Onur Sokak cephelerinde can ve mal emniyeti ile kazı güvenliğini sağlamak amacıyla püskürtme beton ve zemin çivili iksa yapılarak, ilgili müze denetiminde kazı çalışmalarının tamamlanması ve kazı sonuç raporunun kurulumuza iletilmesine karar verildi.”

Haydarpaşa'daki kazı alanı

NASIL KORUNACAK?

İnşaat çalışmaları şimdilik durduruldu. Kazı çalışmalarının ne kadar süreceği ve kalıntıların nasıl korunacağı ise belirsiz. Bulguların çoğunluğun duvar olması Kurul’un “yerinde koruma” kararı vermesinde etken olabilir. Arkeologların Koruma Kurulu’na sunacağı rapora göre alanın nasıl değerlendirileceği ve kalıntıların nasıl korunacağı da netleşecek.

NE OLMUŞTU?

Kazılı alanın 250 metre yukarısında geçtiğimiz yıl (General Ali Rıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin inşaat kazısında) Roma dönemine ait 2 bin yıllık olduğu düşünülen lahitler bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl başlatılan Haydarpaşa kazıları da yine bu alana 400 metre mesafe uzaklıkta. Haydarpaşa’da sur duvarları, sikkeler, mezarlar ve çok sayıda kalıntı çıkarılmıştı.

Etiketler; #kadikoy #arkeolojikkazı #ibrahimağa #haydarpaşa #acıbademkazı #acıbadem
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