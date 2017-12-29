İnşaat bitti, hatlar hala gelmedi

Marmaray inşaatı sırasında kapatılan yollardan geçen otobüs hatları yollar açılmasına rağmen faaliyete geçmedi

Kadıköy’de devam etmekte olan Marmaray inşaatı birçok yol ve köprünün kapatılmasına sebep oldu. Kapanan yollardan geçen İETT otobüsleri hatları ise geçici süreyle iptal edildi veya alternatif güzergâhlara yönlendirildi. İptal edilen hatlar arasında Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ve Selamiçeşme Altgeçidinin kapanması sebebiyle Fenerbahçe Sahil Yolu’ndan geçen “GZ1, GZ2 ve FB1” hatları da vardı. İETT tarafından iptal edilen hatta bulunan otobüslerin geçici bir süreyle Maltepe’ye giden hatlarda kullanılacağı, inşaatın bitmesiyle de tekrar faaliyete devam edeceği açıklanmıştı. Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi tek yönlü olarak, Selamiçeşme Altgeçidi’nin de çift yönlü trafiğe açılmasına rağmen hatlar hala faaliyete geçmedi. Mevcut durumda Fernerbahçe Sahilyolu’na toplu taşımayla ulaşım aylardır mümkün değil.