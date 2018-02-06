İmara aykırı inşaat belgelendi

Kadıköy’deki Meteoroloji arsasına ayrıcalıklı imar hakkı kullanarak dört tane gökdelen yapan Taşyapı’nın imara aykırı 7 bin 723 metrekare inşaatı, bilirkişi ve mahkeme kararı ile kabul edildi

Göztepe’de Meteoroloji arsası olarak bilinen 44 bin 783 metrekarelik alana 45 katlı 4 gökdelen yapan Taşyapı’nın imar planlarına ve ruhsata aykırı yaptığı inşaat bilirkişi raporu ve mahkeme kararı ile belgelendi.

Göztepe’deki Meteoroloji arsasına 44 katlı gökdelen yapan firmanın projeye aykırı bölümleri Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından tespit edilmiş ve bu aykırılıklar nedeniyle iskân ruhsatı verilmemişti. Kadıköy Belediyesi’nden kaçak inşaatına iskân alamayan firma Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak iskân ruhsatı aldı. Bakanlıktan alınan iskân ruhsatına itiraz eden Kadıköy Belediyesi konuyu yargıya taşıdı.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme Kadıköy Belediyesi’nin haklılığına hükmederek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin kararı bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi’ne gitti. Mahkeme inşaatın ruhsatının İmar Yönetmeliği’ne, projelerine uygun olup olmadığını belirlemek üzere bilirkişi görevlendirdi.

7 BİN 723 METREKARE ALAN KANUNSUZ

Bilirkişi incelemeleri sonucunda toplam ruhsata ve projelere aykırı olarak; çatı katlarında bin 276 metrekare, normal katlarda 5 bin 310 metrekare, zemin katlarda bin 137 metrekare olmak üzere toplam 7 bin 723 metrekare ilave alan tespiti yaptı. Bilirkişi raporu ile yapının mevcut hali ile mevzuata uygun olmadığı ve yapının kısmen kullanımının mümkün olmadığı belgelendi.

Bilirkişi raporlarını değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, 25 Aralık 2017’de davayı karara bağladı. Bilirkişi raporlarında yapının mevcut hali ile mevzuata uygun olmadığını kabul eden mahkeme 7.723,76 metrekare kaçak inşaat alanın iç mekânda yapılacak düzenlemelerle giderilebileceği kararını verdi.

Mahkeme tarafından verilen kararda şu ifadelere yer verildi. “Mahallinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen bilirkişi raporundan, keşif yapıldığı tarih itibariyle; dava konusu III. Tadilat Ruhsatı ve eki projelere aykırı olarak, çatı katlarında: 1.276,09 metrekare, normal katlarda 5.310,15 metrekare olmak üzere toplam 7.723,76 metrekare ilave alan yapıldığı, bu ilave alanlar eklendiğinde imar planıyla belirlenen emsal sınırının aşıldığı, yapının zemin üstü tüm katlarında ruhsat ve eki projelere aykırı inşa edilmiş emsale konu ilave alanların, dayanak Plan Notları ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerindeki emsale dâhil edilmeyen alanlar tanımına uyacak biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiği, sözü edilen ilave alanların yapının iç hacimlerinde bulunması nedeniyle aykırılıkların iç mekânda yapılacak mevzuata uygun düzenlemelerle giderilebileceği belirtildiğinden, söz konusu hususlara yönelik olarak ilgili idare tarafından, dairemizce hukuka uygun bulunan III. Tadilat Ruhsatı ve eki projelerle getirilen yapılaşma koşulları da dikkate alınmak suretiyle, mahallinde yapılacak inceleme sonucunda tespiti yapılan aykırılıkların giderilerek yapının ruhsat ve eki projelerine uygun hale getirilmesi amacıyla mevzuatta öngörülen gerekli düzenlemelerin ve yaptırım hükümlerinin işletilebileceği de açıktır.”

“KİMSE AYRICALIKLI DEĞİL”

Ruhsata aykırı 7.723,76 metrekare alan olduğu mahkeme tarafından kabul edilen ancak ruhsatı iptal edilmeyen inşaata ilişkin mahkeme kararını değerlendiren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şunları söyledi: “En önemlisi bakanlık kendi projesine uygun olmayan bir yapıya iskan verdi. Mahkeme de bunu açık bir şekilde bilirkişi raporu ile tespit ediyor. Tespit etmesine rağmen ‘bu durum iskana uygun hale getirilebilir’ diyor. Yani projeye uygun olmayan alanların yıkılması gerektiğini belirtiyor. Bu anlamda mahkeme bizim tespitlerimizi doğrulamış oldu. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yeniden yazı yazacağız. Bakanlığın kendi tasdik ettiği projeye göre fazlalıkların yapıldığı projeye iskan vermemesi gerekirdi. Şimdi bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu mahkeme kararına göre firmanın kendisinin imara aykırı olan bölümleri yıkması gerekiyor. Bizim arkadaşlarımız tekrar tespitlerini yapacak. Bu tespitler doğrultusunda da gerekli işlemler yapılacak. Adalete herkesin ihtiyacı var. Kadıköy Belediyesi olarak Kadıköy’de yaşayan 500 bin kişiyi temsil ediyoruz. Bir kişi ya da kuruma iskâna aykırı bölümleri tespit edildiği halde iskan ruhsatı verilmesi o kişiye ayrıcalık sağlanması anlamına gelmektedir. Hiç kimse ayrıcalıklı değildir. Böyle bir ayrıcalık sağlamayacak kamunun çıkarlarını ve Kadıköylülerin haklarını korumaya devam edeceğiz.”

TAZMİNAT DAVASI DÜRÜYOR

Taşyapı’nın Kadıköy Belediyesi’ne “inşaatı hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle durdurarak” kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle açtığı tazminat davası da devam ediyor. İstanbul Anadolu 6.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada tartışmalı bilirkişi raporu ile Kadıköy Belediyesi’nin 101.859.043,16 TL maddi tazminat ödemesine karar verilmişti. Kadıköy Belediyesi karara itiraz etmişti. Tazminat davası 13 Mart’ta Yargıtay Dairesi’nde görülecek.

7 BİN 723 METREKARE NE DEMEK?

* Uluslararası standartlara göre bir futbol sahası 105 m x 68 m. Buna göre futbol sahası alanı 7 bin 140 metrekare oluyor. 7 bin 723 metre kare bir futbol sahasından büyük demek.

* Brütü 70 metrekareden 110 tane daire demek.

* İki Moda Parkı demek

* Bölgede bir metrekare dairenin rayici 14 bin lira civarında. Bu yüzden 7 bin 723 metrekare alanın değeri 108 milyon lira demek.