İmar yönetmeliğinde değişiklik!

Dört yıl önce değişikliğe uğrayan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” değişti. Birçok konuda değişikliklerin olduğu yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı, 1 Ekim 2017’de yürürlüğe girecek

Kentsel dönüşümün çok yoğun bir şekilde sürdüğü ve deprem riski nedeniyle eski binaların yıkılıp yenilerin yapıldığı dönemde inşaat alanında bir dizi değişiklik yapıldı. “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” değişikliği Resmi Gazete’de yayınlandı, yönetmelik 1 Ekim 2017’de yürürlüğe girecek.

Peki, yönetmelikte ne gibi değişikler var?

STÜDYO DAİRE YAPILAMAYACAK

Yönetmelikte ön plana çıkan değişiklerin başında stüdyo dairelere getirilen yasak geliyor. Yeni düzenlemeye göre, stüdyo dairelerin yapılması engellendi. Her müstakil konutta artık 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak veya yemek pişirme yeri, 1 banyo veya yıkanma yeri ve 1 tuvalet bulunması şartı getirildi. En küçük daire 28,5 metrekare büyüklüğünde olacak.

Konutlarda kat yükseklikleri 3.60 metreye ticari ofislerde 4 metreye çıkarıldı. Teraslar bahçe olarak kullanılabilecek, teraslara havuz yapılabilecek. Konut alanlarında iç bahçe, kat bahçeleri ve kat terası emsale girmeyecek şekilde düzenlenecek. Çatılara, çatı bahçesi yapılabilme hakkı sağlanacak.

Yönetmelikte dikkat çeken başka bir düzenleme ise hafriyat çalışmaları ile ilgili. Yönetmeliğe göre hafriyat için yapı ruhsatı beklenmeyecek. Hafriyat ruhsatları, yapı ruhsatından önce verilebilecek.

BELEDİYELER YETKİLİ OLACAK

Belediyeler güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin edebilecek. Belediyeler meclis kararı alarak yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması, yöresel malzeme kullanılması ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkili olacak.

Binaların çatılarına yapılan baz istasyonları, estetik görünümlü olmak, fenni mesuliyeti üstlenilmek, maliklerin onayını almak, bina cephesine 3 metreden fazla yaklaşmamak ve yer seçim belgesi almak şartıyla ruhsata tabii olmadan yapılabilecek. Ancak kazı sahasında kazık, istinat duvarı ve benzeri uygulamaların olması durumunda projelerin onaylanması ve ruhsatlandırılması zorunlu olacak.

ASANSÖR KONULMASI ŞART

Binalarda ve girişlerinde engellilerin erişimine yönelik TS 9111 Standardına uyulması zorunlu olacak. Döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği hareketlerini güçleştirmeyen, malzeme kullanılmasına zorunluluk getirildi.

Uygulama imar planına göre kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 kattan yüksek olan binalarda ise asansör tesis edilmesi zorunlu olacak.

Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan parsellere ilişkin olarak, ilgili idarenin tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde parsellerin maliklerinin kendi aralarında anlaşamaması durumunda, ilgili idare resen tevhit ve ifraz yoluyla işlem yapmaya yetkili olacak.

Yeni yönetmelikle “askeri alan” tanımlamasında da değişikliğe gidildi ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait alanlar tanımdan çıkarıldı. Yeni düzenlemede, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni oluşturan Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları’nın savunma, harekât ve hudut güvenliğine yönelik yapıları, kışla, karargâh, birlik, karakol, askerlik şubesi, askeri havaalanları, teknik ve lojistik gibi askeri veya güvenlik amaçlı ihtiyaçlara yönelik tesislerle TSK’nın ihtiyacına yönelik idari, eğitim, sağlık yapılarının bulunduğu araziler askeri alan olarak tanımlandı.