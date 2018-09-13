İmar barışı ofisi taşındı, vatandaş mağdur!

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün talebiyle Kadıköy Belediyesi’nde açılan imar barışı irtibat ofisi Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’ne taşındı. Değişikliğin ardından vatandaşlar mağduriyet yaşıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 8 Haziran’da uygulamaya konulan imar barışı düzenlemesinde başvuru sayısı Türkiye genelinde 4 milyonu aştı. İmara aykırı, ruhsatsız yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017’den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

Son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenen düzenleme için vatandaşlar, PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile “www.turkiye.gov.tr” adresine veya “e-Devlet” mobil uygulamasına girip, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, “İmar Barışı Başvuruları” bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

KADIKÖY OFİSİ TAŞINDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü imar barışı kapsamında İstanbul’un 39 farklı noktasında irtibat ofisi açtı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde hizmet veren imar barışı irtibat ofisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün talebiyle temmuz ayında Kadıköy Belediyesi’ne taşındı. Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle kurulan ofiste 2 belediye personeli de 7 hafta boyunca vatandaşlara hizmet verdi. Ancak 12 Eylül Çarşamba günü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün kararıyla ofis tekrar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’ne taşındı.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Günde ortalama 100 başvurunun yapıldığı irtibat ofisinin Kadıköy Belediyesi’nin dışına taşınması vatandaşları mağdur etti. Yapı Kayıt Belgesi almak isteyen vatandaşların; belediyeden sokak rayiç bedeli, yapı ruhsatı, iskân belgesi ve mimari proje gibi belgeleri alması gerekebiliyor. Vatandaşlar Kadıköy Belediyesi’nde kurulan ofiste bu belgelere rahatça ulaşabiliyordu. Ancak vatandaşların şimdi önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’ndeki irtibat ofisine, ardından Kadıköy Belediyesi’ne müracaat etmesi gerekecek.

Değişiklikten haberdar olmayan vatandaşlar müracaatlar için hala Kadıköy Belediyesi’ne geliyor. Ofisin taşınma haberini duyan Kadıköylüler karara tepkili. Özellikle ileri yaştaki vatandaşlar ulaşım konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Kadıköylülerin talebi ise işlemlerin yeniden tek noktadan yapılması.

31 Ekim’e kadar sürecek başvurular için de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün resmi sayfasında başvuru adresi hala Kadıköy Belediyesi olarak görünüyor.