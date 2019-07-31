İmamoğlu’ndan ulaşım açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro çalışmalarını kontrol etmek için şantiyeleri gezdi. İmamoğlu, “Yeni metrobüs hatlarımız olacak" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mahmutbey metro hattında incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Müdür Yardımcısı Orhan Demir ile Raylı Sistemler Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin de eşlik etti.

METRO HATLARI

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, şunları söyledi: “Ekonomik sıkıntılardan dolayı durdurulmuş hatlar var. Bunları inceliyoruz. Çare üretme adına ilgileniyoruz. Biz göreve başlamadan önceki durumları böyle. Hangi sıkıntıları var, onu inceliyoruz. Yeni finansal kaynaklar oluşturabilir miyiz noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz.”

İmamoğlu, tünel aşamasındayken çalışmaların durdurulduğu metro hatlarına dair de açıklama yaptı. İBB Başkanı, “Bütününe bakmak lazım. Şu noktada şöyle bir şey var deyip bir kaygı uyandırmak istemiyorum. Ama elbette bir risk olduğunu da gözlemliyoruz. İnşaat süreçleri devamlılık ister. Bazı inşaat aşamalarını yarıda kesmek çok risklidir. Ben de bu işlerin farklı bir bölümünde bulunmuş birisiyim. Dolayısıyla devam edip bitirilmesi çok önemlidir. Bu bağlamda bütüncül bakıyoruz. Durdurulmuş mu? Nerede durdurulmuş? Eğer bir süre duracaksa tedbirlerin alınması noktasında yapılacak ilave işlemler nelerdir, tümüyle arkadaşlarımızla inceliyoruz. Bu ihmal edilmiş alanlarda İstanbulluları riske atacak riskleri ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

“TERS YÖN ULAŞIM SIKINTI”

İmamoğlu metrobüslerde bazı sorunların yaşandığına dikkat çekerek şunları söyledi:"Metrobüs araçlarımızın ciddi anlamda değişime ihtiyacı var. Hem eskiyen araçlar var. Ters yön ulaşımı sıkıntılı. Kazalara neden oluyor. İlginç yorumlar görüyorum. 1 ayda hani çözecekti diyorlar. Beklentileri çok değişik sanırım. Aşama aşama... Metrobüsle ilgili hızlıca devreye alacağımız kısımları var. İşin tümüyle çözümü ciddi bir araç yenileme konusu. Bir rehabilitasyon ile bazı sıkıntıları çözeceğiz. Metrobüs alımlarında yanlış alımlar oldu geçmişte. Bunlar üzücü şeyler. Benim her şeyi bilmek zorunda olmadığımın herkes farkındadır. Bu işin uzmanları var. En doğru aracı buraya katmak önemli. Bu kabiliyette uzmanlarımızda var. Yeni metrobüs hatlarımız olacak.”