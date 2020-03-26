İmamoğlu’ndan “Kanal İstanbul” ihalelerine tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’la ilgili ihalelerin gündeme getirilmesine de tepki gösterdi. İmamoğlu, “İnanılır gibi değil; ama millet can derdindeyken, birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil. ‘Koronavirüs Krizi’nden, Kanal İstanbul çıkarmaya çalışmanın adını, vallahi ben koyamıyorum, lütfen siz koyun” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Koronavirüs salgınıyla ilgi yeni açıklamalarda bulundu. Salgının hızla büyüdüğüne dikkat çeken İmamoğlu, salgın daha Uzakdoğu coğrafyasındayken, İstanbul’da bilgilendirme faaliyetlerine İBB olarak başladıklarını ifade etti. “7 Mart günü kurduğumuz ve şu an sayısını 52’ye çıkarttığımız mobil hijyen ekiplerimizle toplu alanlar, ibadethaneler, meydanlar ve benzeri yerleri, dezenfekte ediyoruz” diyen İmamoğlu İstanbul için kontrollü kısıtlama beklediklerini söyledi.

“İSTANBUL İÇİN KONTROLLÜ KISITLAMA BEKLİYORUZ”

İstanbul’da toplu taşıma oranı yüzde 80 oranın altına düştüğünü belirten İmamoğlu şöyle devam etti: “Hala 1,2 milyondan fazla sefer oluyor İstanbul’da. Taksi, dolmuş gibi diğer kullanımları da katarsak, İstanbul’da yine de 1 milyonun üzerinde insan her gün toplu taşımayı kullanıyor. Bu, büyük bir risk. Ancak acil bir durum için evden yürüme mesafesi bir uzaklığa gitmeniz gerekir. Biliyorum, bazılarınız iş için mecburen sokaklara çıkıyor. Bunun çözümü için de devletimizin hükümet yetkililerinin bir çabası olacağına inanıyorum. İnanmak istiyorum. Türkiye genelinde olmasa da en azından İstanbul için, hükümetten; kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz. Bu konuda biz de yardıma hazırız. Tekrar altını çizeyim; Türkiye için olmuyorsa, en azından İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz. Gelecek günler için, halka moral verici konuşmalar yapmak doğrudur, güzeldir. Ancak bugün gerekli adımlar atılmazsa, gelecekte hayal kırıklığı yaşanacağı ne yazık ki aşikar. Onun için bu konuda çok kararlı, radikal kararlar almalıyız.”

“KANAL İSTANBUL DERDİNDE OLMAK İNANILIR GİBİ DEĞİL”

Kanal İstanbul ihalelerinin yapılmasına tepki gösteren İmamoğlu, şunları söyledi: “İnanılır gibi değil ama millet can derdindeyken, birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil. Evet bugün, Kanal İstanbul projesi çerçevesi kapsamında, Odabaşı ve Dursunbey köprülerinin taşınma ihalesi var. Bu yol ihaleleri için, 2020 bütçesinde 8 milyar lira kaynak ayrıldı. Oysa bugün işini kaybetme arifesinde olan ya da işyeri kapandığı için gelir elde edemeyen milyonlarca insan var Türkiye’de ve İstanbul’da. Çok yakın zamanda, 50 bin aile, İBB’den sosyal yardım başvurusunda bulundu. Bunların detaylarını açıklayacağım. Bu rakamın, önümüzdeki zaman diliminde katlanarak artması çok muhtemel. Kaynaklarımızı hala Kanal İstanbul gibi, bize göre ucube projelere harcamak yerine, halkımız için neden harcamıyoruz? Allah aşkına bugün bir köprü yıkıp, yapmak mı iş; yoksa, evde gelecek kaygısına düşmüş milyonlarca insana destek olmak mı? ‘Koronavirüs Krizi’nden, Kanal İstanbul çıkarmaya çalışmanın adını vallahi ben koyamıyorum, lütfen siz koyun.”