İmamoğlu’ndan Kadıköy’de saha turu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kadıköy’de yapımı uzun zamandır devam eden projeleri yerinde inceledi. İmamoğlu “Yapacağımız hızlı çalışmalarla hem Gazhane’yi tekrar hizmete açacağız, hem de Kurbağalıdere inşaatını bitireceğiz” dedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hasanpaşa’daki kapalı pazar yeri, Gazhane binası restorasyon alanları ile Kurbağalıdere ıslah çalışması bölgesinde kurmaylarıyla birlikte incelemelerde bulundu. İmamoğlu’na Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de eşlik etti. Gezi sırasında İmamoğlu’na devam eden projelerle ilgili teknik bilgiler aktarıldı.

İLK DURAK SALI PAZARI

İmamoğlu’nun İlk durağı Kadıköy Hasanpaşa’daki İBB’ye ait kapalı pazar inşaatı oldu. Burada İmamoğlu’nu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Emin Yarar karşıladı. İnşaatı bitme aşamasına gelen kapalı pazarda incelemelerde bulunan İmamoğlu, pazarcı esnafının taleplerini de dinledi. İmamoğlu, İBB yetkilileri ve esnafın kurulacak ortak bir masada biraraya gelerek sorunlara çözüm bulmasını istedi. Pazar yeri incelemesinin ardından inşaat alanının yakınındaki Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf Odası’na geçen İmamoğlu, pazar konusunun kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

“PAZAR YERİ SORUNU ÇÖZÜLECEK”



Kentin trafik sorununun belli oranda semt pazarlarından kaynaklandığını belirten İmamoğlu, şunları söyledi: “Bu, bizim şehircilik karakterimizi de ilgilendiriyor artık. Pazarcının da 10 yıl sonrasını görmesi lazım. Yoksa bugün konuştuklarımızı yarın çocuklarımız konuşacak. Bu esnafa yakışmaz, bize ise hiç yakışmaz. Çünkü onlardan önce bizim görmemiz lazım. Belki bu esnafı da göçebelikten kurtaracak. Fikrimi söylüyorum sadece, ‘Doğrudur’ demiyorum. Bunu çalışmamız lazım. Bunu pazarcı ile de çalışacağız. Dünyadaki örneklerine bakacağız. Tüketicinin eğilimine bakacağız. Oluşturacağımız ‘Gıda Konseyi’ ve tarım politikalarımızla ilgili kuracağımız masamızın buraya katkısı olacak. Pazarcılığın geleceğini halletmemiz lazım. Pazarlarımız 10 sene öncesinden daha kötü şimdi. Her yerde açıldı. Her yerde açılması marifet değil ki bunun. Pazar yeri sorunu çözülecek. Pazarcı kendisine çeki düzen verecek. Oturacağız, kurallarını koyacağız. Oturacağız, bu işin bir meslek olduğunu insanlara anlatacağız. Pazarcı orada pazarcı olduğunu gösterecek. Elbisesini giyecek. Duruşu onu belli edecek. Ben pazarcı esnafını seviyorum. Pazarcı esnafı kendi işini sevmiyor. İşini sever hale getirmemiz gerekiyor. Bununda bir düzene ihtiyacı var. Bu kapsamda İSYÖN (İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.) nezdinde hızlıca bir çalışmayı isteriz. İSYÖN’ün önderlik yapacağı bu masada siz de olacaksınız. Bu iş büyük bir mesele. Basit bir mesele değil.”

GAZHANE İÇİN SON 6 AY

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, ikinci olarak yine Hasanpaşa’daki Gazhane binaları restorasyon alanına geçti. Burada yetkililer tarafından İmamoğlu’na detaylı bir sunum yapılarak şehirdeki gazhanelerle ilgili, tarihi ve teknik bilgiler verildi. Gazhane’de yüklenici şirketten teknik bilgileri alan İmamoğlu, “Bu iş artık iyice uzatılmış. Sıradan bir binadan bahsetmiyoruz. Burada hem bir yaşam alanı oluşturulacak, hem de tarihin yaşatılması söz konusu. Şehre çok önemli bir katkı olacağını düşünüyorum. Bir an önce hızlı bir masa kurulup çalışmaları başlanmalı.” diye konuştu.

Yüklenici firmaya “en hızlı ne zaman yapabiliyorsanız o tarihi bize sunun” diyen İmamoğlu’na şirket yetkilisi “6 ay içinde tüm çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz” diye yanıt verdi.

“VATANDAŞ GÖRÜŞLERİ ÖNEMLİ”

Proje gezilerine eşlİk eden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da, “Kadıköy’de stratejik planı oluştururken ‘Anlat Kadıköy’ diye bir çalışmamız oldu. Orada Kadıköylüler burayla ilgili hayal ve beklentilerini bizlere aktardı. Biz de Kadıköylülerin taleplerini size iletelim” önerisinde bulunurken İmamoğlu Odabaşı’na ithafen, “Belediye başkanımızın söylediği şey çok önemli. Kesinlikle vatandaş görüşlerini belirtmek üzere Kadıköy Belediyesi de bu masada olmalı. Fakat çok zamanımız yok bunları bir hafta içerisinde netleştirip uygulamaya koymalıyız.” dedi.

HALDUN TANER SAHNESİ TADİLATA GİRİYOR

Gazhane binalarından biri olan, yapımı devam eden tiyatro binasını gezen İmamoğlu, bu binanın da hızlıca bitirilmesi gerektiğini belirtti. Bunun bir sebebinin de Haldun Taner Sahnesi’nin tadilata bir an önce girecek olması gerektiğini belirten Başkan İmamoğlu,“Özellikle Kadıköy iskelesindeki Haldun Taner sahnesi ile ilgili hızlıca bir tadilat planımız olmalı. Oranın olması için de vatandaşlara bir alternatif sunmamız lazım. Onun için bir an önce bitmeli.” diye konuştu.

İSTANBUL KİTAPÇISI

Gazhane içinde planlanan “İstanbul Kitapçısı” ile ilgili de konuşan İmamoğlu, “Belediyemizin bastırdığı kitaplar tabi ki olsun içinde. Yalnız sadece onların olması doğru olmaz. Çeşit arttırılmalı, genele hitap eden kitaplar da bu kitapçıda bulunmalı” şeklinde görüş bildirdi.

“HIZLICA İSTANBULLU’YA SUNMUŞ OLACAĞIZ”

Daha sonra Kurabağalıdere’de uzun yıllardır aralıklarla devam eden ıslah çalışmasının olduğu bölgeyi ziyaret eden İmamoğlu, çalışmanın ne aşamaya geldiğini yerinde gözlemledi. Aldığı teknik bilgilerden ve gözlemlerden sonra kameraların karşısına geçen İmamoğlu, “İstanbul’da bugün sahayı geziyoruz. Sürelerin belli olmadığı, geciken yerleri geziyoruz özellikle. Yapacağımız hızlı çalışmalarla hem Gazhane’yi tekrar hizmete açacağız, hem de Kurbağalıdere inşaatıyla birlikte Kadıköy bölgesi rahatlayacak. Gazhane ile birlikte ciddi bir kültürel adımı sonlandırmış olacağız. Saha tespit çalışmalarımızı yaptık, teknik bilgileri aldık. Kadıköy Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı da tespitlerini bize sundu. İnşallah her iki alanı da hızlıca İstanbul halkının hizmetine sunmuş olacağız.” dedi.