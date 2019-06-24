İmamoğlu’ndan ikinci İstanbul zaferi

İkinci defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu tarihi bir zafere imza atarak, 25 yıllık tabloyu değiştirdi

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından dün İstanbul’daki 31 bin 186 sandıkta kayıtlı 10 milyon 570 bin 222 seçmenden 8 milyon 925 bin 63 kişi oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu tarihi bir başarıya imza atarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Seçim sonuçlarına dair açıklama yapan YSK Başkanı Sadi Güven, “Katılım oranı yüzde 84.5 olarak gerçekleşmiştir. Adayların aldığı oylar Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, yüzde 54.21. Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453, yüzde 44.99. Necdet Gökçınar 47 bin 829 yüzde 0.55. Mustafa İlker Yücel 14 bin 545 yüzde 0.17 olarak gerçekleşmiştir.” dedi. İstanbul’da 31 Mart’ta sandığa katılım oranı yüzde 83.89’da kalmıştı.

13 BİNDEN 800 BİNE

31 Mart seçim sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 13 bindi. Ancak 23 Haziran’da yapılan seçimin sonucunda Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım’la arasındaki farkı 806 bin 415'e çıkardı. Ekrem İmamoğlu 31 Mart’a göre oylarını yüzde 6 oranında arttırdı. Yıldırım ise 31 Mart seçimine göre yüzde 4 oy kaybı yaşadı.

14 İLÇEDE TABLO DEĞİŞTİ

Bu seçimde dikkat çeken başka bir ayrıntı da Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın kazandığı 14 ilçede oylarını artırarak birinci olması oldu. Beyoğlu’nda 31 Mart seçimlerinde yüzde 46 oy alan İmamoğlu, bu seçimlerde oylarını yüzde 5.57 oranında artırarak yüzde 51.59’a çıkardı. Binali Yıldırım ise yüzde 3.45’lik oranında oy kaybetti. İmamoğlu Üsküdar’da da oylarını yüzde 5.85 artırarak yüzde 48.38’den 54.23’e çıkardı. Binali Yıldırım ise yüzde 4.03’lük oy kaybı ile yüzde 48.77 olan oy oranını yüzde 44.74’e düşürdü.

KADIKÖY DESTEĞİNİ ARTTIRDI

İmamoğlu en düşük oyu yüzde 32,89 ile Sultanbeyli'den, en yüksek oylarını ise yüzde 83,71 ile Beşiktaş'tan aldı. 81,71 ile ikinci sırada yer alan Kadıköy’de ise 31 Mart seçiminde bu oran 77,61 idi. 1096 sandığın kurulduğu ve 372 bin 371 seçmenin bulunduğu Kadıköy’de 312 bin 604 kişi sandık başına gitti. Bu oyların 309 bin 163’ü geçerli sayıldı.

TARİHİ ZAFERİ KUTLADILAR

Dün akşam seçim sonucu belli olduktan sonra İstanbul’un birçok ilçesinde insanlar sokaklarda kutlamaya yaptı. Kutlamaların ana adreslerinden biri de Kadıköy oldu. Akşam saatlerinde Yoğurtçu Parkı ve Altıyol’da biraraya gelen binlerce Kadıköylü müzik eşliğinde dans etti ve halay çekti.

Her yaştan insanın yer aldığı kutlamalara Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.