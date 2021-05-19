İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı’na “genelge çağrısı”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi çelenk koyma törenine katıldı. Tören genelgesine tepki gösteren İmamoğlu Cumhurbaşkanı’na “Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin” çağrısı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı.

İstanbul Valiliği’nin düzenlediği organizasyon öncesinde yapılan anonsta, resmi törenin, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. Maddesi”ne uygun olarak icra edildiğine vurgu yapıldı.

Resmi törenin ardından İBB’nin organize ettiği etkinliğe geçildi. İmamoğlu, İBB çelengini zabıta mangası eşliğinde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na bıraktı. İmamoğlu’nun ardından, siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sırayla anıta çelenk koydu.

“16 MİLYONU TEMSİL EDİYORUM”

İmamoğlu, törenle ilgili değerlendirmelerini de anıtın önünde yaptı. Tüm İstanbulluların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan İmamoğlu, resmi tören öncesinde yapılan “genelge hatırlatmasını” eleştirdi. “Bir genelge gereği, -ne yazık ki bir tanımlama var- bir tek çelenkle tören yapılıyor” diyen İmamoğlu, “Bu yıllar önce, yaklaşık 9-10 yıl önce alınmış bir karar; yanlış bir karar. Bu karardan geri dönülüp, gerçekten bayramların tüm toplum katmanlarının bir araya gelip, beraber kutlandığı bir biçime dönüşmesi gerekiyor. Buradan çağrı yapıyoruz: Bayramlardaki bu tören düzensizliğini lütfen giderin. Düşünsenize, İstanbul kentinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ben, buraya genelge gereği çelenk koyamayacağım. Ben, 16 milyon İstanbulluyu temsil ediyorum. Ya da siyasi partiler; Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve diğer partiler koyamayacak. Bu olmaz. Düzeltilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, kendisine yöneltilen, “Törenin ardından davet ettiniz mi resmi törene katılan görevlileri” sorusuna ise, “Tabii ki. ‘Biz burada törene devam ediyoruz’ dedik. Tabi bürokrasiye bizim bir şey diyecek halimiz yok. Onlar, bir genelgeyi uyguluyorlar. Onlarla bir mücadelemiz yok. Biz, karar verici yasama organına bu duyuruyu yapıyoruz. Bugünün Türkiye'sinde, bu kararı verecek olan Sayın Cumhurbaşkanı’na, yetkililere bunu duyuruyoruz. Biz, bu şekilde kutlanacağını bildiğimiz için bütün siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak davet yaptık. Teşekkür ediyoruz; katılım gösterdiler. Bütün siyasi partilere; Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İYİ Parti'ye, AK Parti'ye, MHP’ye, bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum. Zaten olması gereken bu. Ama bu sorumluluk bize değil, yani genel olarak ülkemizin bu kutlama biçiminin şekillenmesi açısından düzenlenmeye ihtiyacı var. Duyurum o yönde” yanıtını verdi.