İmamoğlu'nun projeleri kabul edildi

Ekrem İmamoğlu’nun su ve ulaşımdaki indirim projeleri İBB Meclisi’nde kabul edildi. Öğrenci aylık mavi kart ücreti 85 liradan 40 liraya düşürüldü. Dini ve resmi bayramlarda ulaşım ücretsiz olacak. Suda ise yüzde 46’ya varan indirim kabul edildi

İBB Meclisi, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptal edilmesinin ardından mayıs ayı toplantısını yaptı. Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ilk toplantı gibi mayıs ayı toplantısı da İBB sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara sözünü verdiği, öğrencilere toplu taşımada indirim ve suya indirim ile dini ve resmi bayramlarda ulaşımın ücretsiz olması teklifleri AKP grubu tarafından İBB Meclis gündemine taşındı. Suya yüzde 40 indirim ve öğrenci kartının da 85 TL'den 40 TL'ye indirilmesi kararları meclis oturumunda oylamaya sunuldu.

İBB Meclisi’nde, ilk oylama “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramında kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı” için yapıldı. Bu öneri CHP ve İYİ Parti üyelerinin de desteğiyle oy birliğiyle kabul edildi. Toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı süresince de ücretsiz olacak.

TALİMATLARI İMAMOĞLU VERMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu mazbatası alınmadan önce İBB Ulaşım Dair Başkanlığı ve İSKİ Genel Müdürlüğü’ne yazı göndermişti. İmamoğlu, İBB Ulaşım Dair Başkanlığı'na gönderdiği yazıda aylık abonman öğrenci kartının 85 liradan 50’TL’ye indirilmesini, 0-4 yaş arası çocuklu annelere ücretsiz taşıma kartı verilmesini, dini ve resmi tüm bayramlarda toplu ulaşımının ücretsiz olmasını istenmişti.

Su indirimi için de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 3 Mayıs 2019 günü İSKİ Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, konutlarda tüketilen suyun ilk 20 metreküpünde yüzde 40 oranında indirime gidilmesi yönünde maliyet birim fiyatlarının tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması istenmişti.

ÖĞRENCİLERE AYLIK MAVİ KART 40 TL OLDU

İBB Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda, öğrenciler için aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya düşürülmesi oy birliği ile kabul edildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) , Açık Öğretim Sınavı (AÖF), Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavlarına (KPSS) gireceklere de toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

ANNE ÇOCUK TARTIŞMASI

İmamoğlu'nun talimatını verdiği CHP'lilerin de pazartesi günü yapılan oturumda sunduğu 0-4 yaş arasındaki çocukların annelerine ve 12 yaşından küçük çocuklara ücretsiz taşıma kartı verilmesi önerisi, konu Cumhurbaşkanlığının yetkisinde bulunduğu gerekçesiyle kabul edilmedi.

SU İNDİRİMİ KABUL EDİLDİ

İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan suda 20 metreküpe kadar yüzde 40 indirim talebinin AKP'liler tarafından Binali Yıldırım vaadi olarak sunulması tartışmalara neden oldu. Tartışmalar arasında yapılan oylama sonucunda su indirimi yüzde 46'ya varan oranda yapıldı.

İMAMOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

Projelerin sahibi Ekrem İmamoğlu ise indirimlerin gerçekleştirilmesi için çalışan İBB Meclisi'ne sosyal medya hesabından teşekkür etti. İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

" Güzel şeyler olmaya devam edecek. Seçim öncesinde vadettiğimiz ve 18 günlük icraatımız sırasında İSKİ Genel Kurulu’na önerdiğimiz su indirimi de İBB Meclisi’nden geçti. İstanbullulara hayırlı olsun. İndirimleri kontrol ve takip etmek için lütfen faturalarınızı saklayın.”