İmamoğlu malvarlığını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi, eşi ve babasının mal varlıklarını açıkladı

İstanbul’un yeniden seçilen belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Sayın Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında ailesinin malvarlığını şeffafça açıklayacağını duyurmuştu. Ekrem İmamoğlu, kendisi, eşi Dilek İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’nun malvarlığına ilişkin listeyi basınla paylaştı.

Malvarlığı bilgilerine göre Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’nun toplam 8403 metrekare taşınmaz malı var. Taşınmaz malvarlıkları arasında Beylikdüzü'nde tapu değeri 302 bin ve 71 bin lira olan iki dükkan, Büyükçekmece'de 248 bin liralık dükkan, Çanakkale Eceabat ilçesine Bigalı köyünde 30 bin liralık ev, Balıkesir'in Edremit ilçesinde dört arsa, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 210 bin liralık arsa, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 500 bin liralık mesken, yer alıyor.

Taşınır mal bilgilerinde Ekrem İmamoğlu'nun 2013 model 254 bin liralık cipi bulunuyor.

Banka hesaplarında ise Ekrem İmamoğlu'nun 979 bin lira, eşi Dilek İmamoğlu'nun 418 bin 869 lira nakit parası yer alıyor.

Altın ve mücevherat bilgilerinde ise Dilek İmamoğlu'nun 841 bin liralık pırlanta set-muhtelif altına sahip olduğu bilgisi veriliyor.

Borç ve alacak bilgilerinin de yer aldığı beyanda, Ekrem İmamoğlu'nun Hüseyin Tütüncü'ye 140 bin euro, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne 250 bin lira, Hasan İmamoğlu'na 1 milyon 913 bin lira borcu, SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ'den 3 milyon 603 bin lira alacağı bulunduğu görülüyor.

Mal beyanında Ekrem İmamoğlu'nun kurucu ortağı olduğu "İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi"nde yüzde 60 hissesi bulunuyor. İmamoğlu SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de kurucusu olarak görülüyor.

BABA İMAMOĞLU'NUN MAL VARLIĞI

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığı ise 25 bin 758 metrekare taşınmaz malvarlığı bulunuyor. Bu malvarlıklarının arasında dükkan, tarla, konut yer alıyor.

Hasan İmamoğlu ayrıca yüzde 20 hisse (1 milyon 400 bin) ile İmamoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin kurucu ortağı.