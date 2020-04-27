İmamoğlu, Kadıköy’de şantiyeleri gezdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 günlük sokağa çıkma yasağında Kadıköy’e gelerek, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile devam eden şantiyeleri gezdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününü saha incelemelerine ayırdı. Bakırköy, Şişli ve Beşiktaş’ta İBB tarafından sürdürülen şantiyelerde inceleme yapan İmamoğlu’nun sonraki durağı Kadıköy oldu. Göztepe Kavşağ’ndaki İSKİ çalışmasını yerinde inceleyen İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odaşı ile ilçenin en önemli sıkıntılarından biri olan Kurbağalıdere’deki çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra Kadıköy Meydanı’na geçen 2 başkan, İSKİ Atık Su Hattı’yla ilgili bilgi aldı.

“BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORLAR”

İmamoğlu, Kadıköy’deki incelemeleri sırasında, yaptığı saha çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. İmamoğlu, şunları söyledi:

“Arkadaşlarım sahada; ama yol bakım ama İSKİ ama alt yapı; bu günleri bir fırsata çevirme çabası içerisinde büyük özveri ile çalışıyorlar. Bu fırsatı, şehir adına kaçırmak istemiyoruz. Bakırköy’den başladık bu tarafa doğru. Şişli, Beşiktaş ve şu an Kadıköy’deyiz. Birçok noktada bu tür çalışmalarımız sürüyor. En radikal örneklerinden birisi Kurbağalıdere. Yılların biriktirdiği kötü bir koşul var burada.

Biraz önce Göztepe’deydik. İSKİ Genel Müdürü’müzle orada sürecin nasıl toparlandığını gördük. Tam kavşakta. Bu derenin devamı. Bu tür çalışmalar, inşallah İstanbul’a müjdeli anlar yaşatacak. Elbet biz böyle bir şeyi bir daha istemiyoruz, o ayrı. Ama böyle bir mücadele döneminde; yolların, meydanların, caddelerin boş olduğu bir anda, bütün bu alt yapıları halletmek, şehrimizin belki 40-50 yılında birçok sorunların yaşanmamasına vesile olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

İmamoğlu’nun son durağı ise Üsküdar oldu.