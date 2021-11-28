İmamoğlu: “İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya devam edeceğiz”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yoğurtçu Parkı’nda bir sergi açtı. Sergi açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Sözleşmesini savunmaya devam edeceğiz” dedi.

25 Kasım’da yurt genelinde kadınlar sokaklara çıkarak kadına yönelik şiddete karşı eylemler gerçekleştirdi. İBB de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda ‘Karanlığı Aydınlat Işık Enstelasyon Sergisi’ açtı.

Serginin açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, UN WOMEN Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El Yassir, İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Erıcson ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou katıldı.

Açılışta konuşma yapan El Yassir, Ericson ve Pertzinidou, dünyada yaşanan kadına ve kız çocuklarına karşı şiddet sorununun, yöneticilerin uğraşı, kadınlar kadar erkeklerin de devreye girmesiyle aşılabileceğini vurguladı.

YOĞURTÇU PARKI’NIN ÖNEMİ

El Yassir, Ericson ve Pertzinidou’nun ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Yoğurtçu Parkı’nın kadın hareketi için önemine değindi ve “Bundan 34 yıl önce, 1987 yılında binlerce kadın bu parkta toplandı ve ev içi şiddete karşı ilk kitlesel eylemi gerçekleştirdi. O günden bu yana bu şehir, bu park, bu caddeler, bu ağaçlar kadınların sayısız eylemlerine de tanıklık etti. Ne yazık ki bu konu, 21. yüzyılın hala en acı konularından bir tanesi; içimizi acıtan ve derin düşünmemize sebep olan bizi çok üzen bir konu. Ama kadınlar haklı mücadelelerinden elbette hiç vazgeçmediler” dedi.

İmamoğlu, “Biz de yöneticiler olarak, bu mücadelenin en önemli parçalarıyız” dedi ve şunları söyledi: “Bugüne kadar kadınların mücadelesine destek olmuş herkesi, bu mücadeleyi sürdürmüş kadın sivil toplum örgütlerine, özellikle hayatını bu sürece adayan herkesi şükranla, minnetle anmak istiyorum. İyi ki varlar. Belki de toplumun çok önünde bu süreci yakalayan ve toplumun bilinçlenmesine katkı sunan onlar. Belki biz, biraz geriden geldik. Ülkemizin bu açığı kapatma konusunda çok duyarlı olacağına, kurumların çok duyarlı davranacağına yürekten inanıyorum. Kavramın içerisinde ismimizin bulunmasından gurur duyduğum İstanbul Sözleşmesi'ni, toplumsal cinsiyet eşitliğini her yerde, her zaman savunmaya ve yanında olmaya devam edeceğiz.”

“KADINI İKİNCİ PLANDA GÖREN ANLAYIŞIN DÜNYADA YERİ YOK”

Kadını ikinci planda gören anlayışın dünyada artık yer bulamadığına değinen İmamoğlu, ailesinden örnekler verdi: “Kadının gücünü ben çok iyi biliyorum. Bunu bana en son öğreten kızım oldu. Ne kadar güçlü olduğunu, evin patronajını 6-7 yaşından itibaren ele geçirdiğini gördük. Haliyle yaşayan evdeki üç erkeğiz; ben ve iki oğlum. Tabii ki bunu ona gösteren ve aşılayan eşim. Kadının gücünün benim açımdan bir başka önemli aktörü, kadının başarma azmini, kadının istediğinde ne kadar güzel işler yapacağını bana ilk gösteren de elbette annem. Ve benim bir kardeşim var. O da kız kardeşim. Dolayısıyla biz böyle kadın idaresinde yaşamaya alışmış bireyler olarak şu anda İstanbul'a hizmet ediyoruz. Gülümsemem, espri gülümsemesi değil. Bunun gerçek olduğuna lütfen inanın. Bundan da gurur duyuyorum. Bütün kadınların mutlu olduğu, huzurlu olduğu, hayatta erkekler kadar eşit bir biçimde güçlendiği ama ekonomik ama yaşamsal eşitliğe ve üstünlüğe sahip olduğu bir toplum diliyorum İstanbul'da. Böyle bir ortam diliyorum kentimize. Bu konuda bize destek sunacak bütün kurum ve kuruluşlara ama şehrimizde ama ülkemizde ama dünyanın her yerinden gelen bütün kurum ve kuruluşlara da kapımızın ardına kadar açık olduğunu belirtiyorum.”

İmamoğlu ve etkinliğe katılanlar, konuşmaların ardından sergi açılışını gerçekleştirdi. Sergi açılışının yanında Yoğurtçu Parkı’nda bir de ışık gösterisi yapıldı ve park turuncu renkle aydınlatıldı.