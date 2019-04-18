İmamoğlu İBB Başkanlığı görevini devraldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı. İBB önünde bekleyen kalabalığa belediye başkanı olarak ilk konuşmasını yapan İmamoğlu “Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 4 milyon 169 bin 765 kişinin oyunu alarak belediye başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, 17 gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldı. Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından düzenlenen mazbatasını alan İmamoğlu, , Saraçhane'deki İBB binasına giderek görevi ve mührü eski belediye başkanı Mevlüt Uysal'dan teslim aldı.

Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alacağını öğrenen İstanbullular şehrin dört bir yanından Saraçhane’ye gitti. Her yaştan insanın yer aldığı İBB bayram yerine döndü.

Resmi olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, ilk konuşmasını bina önündeki otobüsten yaptı.

“Bu şehri akılla bilimle, sanatla, üretimle buluşturacağız” diyen İmamoğlu, “Hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi ırk, mezhepten olursa olsun hiçbir fark gözetmeyeceğiz. Bu güzel şehre bu güzel insanlara barış, saygı getiriyoruz” diye konuştu.

“ŞEHRİN NİMETLERİNİ GANİMET YAPMAK YOK”

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Haktan, hukuktan, adaletten asla vazgeçmedik. Bu şehrin adalet duygusundan asla vazgeçmedik, geçmeyeceği. Sokaklarda meydanlarda hep anlattık; birbirimize hep gülümseyeceğiz. Artık kıyıda köşede kalan yok. Artık kaymak tabakası, varoşu yok. Bu şehrin nimetlerini ganimet yapmak yok, paylaşmak var. Nerede nasıl olursam olayım kimsenin hakkını yemedim, kimsenin hakkını da yedirmeyeceğim.”

Esas olanın şehre hizmet olduğunun altını çizen İmamoğlu şunları söyledi:“Kişiye, partilere, gruplara, ona buna hizmeti reddediyoruz. Biz bu ülke insanına ve bu şehrin insanına hizmet etmeye geliyoruz. Bu şehir için herkes teminat olacak. Ben hiçbir insanımı, hemşehrimi ayırt etmeyeceğim.” dedi.

“YOL ARKADAŞLIĞINA TALİBİM”

“Bu şehrin çocukları benim çocuklarım” diyen İmamoğlu şöyle devam etti: “Bu şehrin gençleri benim gençlerim. Ben onların Ekrem abisi, arkadaşı olmaya geliyorum. Bu şehir kadın dostu bir şehir olacak. Emeğiyle, yaşamıyla, hayata katılmasıyla kadın dostu bir şehir olacak. Ben bu şehrin her insanının oy versin, vermesin; her insanının yol arkadaşlığına talibim. “