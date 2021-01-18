İmamoğlu Fikirtepe Kavşağı’nı inceledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Fikirtepe Bölgesi Bağlantı Yolları ve Kavşak İnşaatı’nda incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Alanında ulaşımın ve trafik düzeninin rahatlaması için yapımına başladığı Kadıköy Fikirtepe Bölgesi Bağlantı Yolları ve Kavşak İnşaatı’nda çalışmalar sürüyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut’tan bilgi aldı. İmamoğlu’na Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Meclis Üyeleri, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve İYİ Parti Kadıköy İlçe Başkanı Alper Akdoğan eşlik etti.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen ve İstanbul trafiğini büyük oranda rahatlatması beklenen proje Fikirtepe Mahallesi’nin Kadıköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Harem ve Göztepe ile olan kara yolu bağlantıları ve mevcut yollara en az trafik yükü getirecek şekilde hizmet verecek. 874 metre uzunluğundaki İstanbul’un en büyük katlı kavşağına sahip projede 7'si ana yol olmak üzere 18 farklı güzergahtan oluşan kavşak çalışmasında; 1 viyadük ve 3 viyadük kolu, 2 U dönüş köprüsü, 1 karayolu altgeçidi, 2 karayolu köprüsü, 3 dere köprüsü, 1 yaya üstgeçidi, 8 bin 718 metre (yaklaşık 9 kilometre) yeni karayolu inşası yer alıyor.