İmamoğlu “dümene” geçti

Ekrem İmamoğlu, Bodrum’dan yola çıkan ve İstanbul üzerinden Samsun’a gidecek olan Türkiye’nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum’u Kalamış Marina’da ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bodrum’dan yola çıkarak 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşmayı hedefleyen “STS Bodrum” isimli tekneyi 15 Mayıs Çarşamba akşamı İstanbul durağı Kalamış Marina’da ziyaret etti. Ziyarette İmamoğlu’nu Zülfü Livaneli, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Mustafa Alabora ve Nebil Özgentürk karşılarken, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da İmamoğlu’na eşlik etti. Kendisini görmek için gelenlerle sohbet eden İmamoğlu, yurttaşların fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.

“YÜZ YILA YAKIŞIR KUTLAYACAĞIZ”

Etkinlikle ilgili konuşan İmamoğlu, “Bodrum Belediyemiz, Bodrum’dan başlatılan, Türkiye’nin ilk yelkenli eğitim gemisiyle beraber İstanbul Kadıköy’de bir durak yaptı. İstanbul’dan sonra Samsun’a devam ediyor. 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıl dönümündeyiz. Önemli bir tarih. Umut ediyorum ki milletimize hiçbir zaman böyle bir kurtuluş mücadelesi bir daha verilmesin. Başta Atamız olmak üzere, tüm silah arkadaşlarına ve tabii ki milletimizin atasına, dedesine, ninesine, o tarihlerde mücadele veren herkese minnet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepsinin mekânları cennet olsun” şeklinde konuştu.

“NE DİYECEKLERİNİ ŞAŞIRDILAR”

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun Trabzonlularla ilgili tepki çeken sözlerinin sorulması üzerine konuşan İmamoğlu, “Gerçekten seviye çok düştü. Ne diyeceklerini şaşırdılar. Zavallılık olarak nitelendiriyorum. Zihinlerinde neler dönüyormuş bu insanların aklım ermiyor. Trabzonlu hemşehrilerimiz bu tarz davranışları insan yerine koymaz. Umursamaz bile. İnşallah bu tür seviyesiz yakıştırmalardan, davranışlardan kurtulurlar. Hele hele bir belediye başkanı işine baksın. Esenler’in bir sürü sorunu var. 0.30 metrekare yeşil alanı var Esenler’in. 25 senedir orada yöneticisiniz, bunları konuşun. Bunları anlatın.” dedi.

“BİZİM İŞİMİZ BU”

Seçim döneminde vaatleri arasında yer alan ulaşım ve sudaki indirim çalışmalarının İBB Meclisi’nde ele alınması konusunda konuşan İmamoğlu şöyle devam etti: “Su ve ulaşımla arkadaşlarım hesaplarını yapıyor. Her hanenin cebine 200 lira koymuş durumdayız. Bunlar önemli. Şu an ülkenin ve şehrin çektiği ekonomik sıkıntılara çözüm bulalım. Milletçe ekonomik sıkıntı çekiyoruz. Bizim sorunumuz İstanbul’un ulaşım, ekonomik, çevre, yoksulluğu sorunu. Ne güzel kararlar aldık. Dini, resmi bayramlarda İETT ücretsiz olacak. 19 Mayıs’ta herkes milli ruhu yaşayacak. Bayramlara ve kutlamalara ücretsiz gidecek. Olağanüstü. Bizim işimiz bu.”

İBB BAŞKANI SIFATIYLA YAZDI

Teknenin dümenine geçen İmamoğlu kaptana, “dengesini bozmayız inşallah” derken, Müjdat Gezen İmamoğlu’na “Bunlar ne dümenler çeviriyor. Senin çevirmenden bir şey olmaz” sözleriyle takıldı Teknenin kamarasına inen İmamoğlu, anı defterine duygularını yazdı ve İBB Başkanı sıfatıyla imzaladı. İmamoğlu’nun anı defterine yazdığı son cümle, “Her şey çok güzel olacak” oldu.