İmamoğlu, deprem seferberlik planını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekim ayı Meclis toplantısı konuşan Başkan Ekrem İmamoğlu, deprem sunumu yaparak seferberlik planını duyurdu

İBB Ekim ayı Meclis toplantısı 14 Ekim Pazartesi günü yapıldı. Suriye’ye yapılan “Barış Pınar Harekatı”nın da tartışıldığı Meclis toplantısına İmamoğlu’nun deprem hakkında yaptığı sunum ve seferberlik planı içerisinde yapılacaklar damga vurdu.

SEFERBERLİĞİN 5 MADDESİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem konusunda kapsamlı bir sunum yaptı. İmamoğlu yapılması gerekenin depremle ilgili seferberlik süreci ilan etmek olduğunu söyleyerek, “5.8 şiddetinde bir deprem yaşadık. Bu büyük bir deprem değil ama büyük bir uyarıdır. AFAD’a 5 bin 253 ihbar yapılmış. 7 ve üstü deprem olma olasılığı var. TÜBİTAK, Kandilli Rasathanesi ve İBB tarafından yapılan çalışmalar bu depremin yıkıcı olacağını söylüyor. 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre 15 milyon insanın depreme maruz kalacağı, gündüz altı milyon nüfusun depremden etkileneceği tahmin ediliyor. 48 bin ağır hasarlı bina hesaplanmıştır, orta ve daha az hasarlı binalar ise 194 bin olarak hesaplanmıştır. 120 milyar TL ekonomik kaybın olacağı hesaplanmaktadır.” dedi.

“Yaşanacak maddi ve manevi hasarı onarmaktansa öncelikli hedef daha da gecikmeden önlem almak olacaktır” diyen İmamoğlu, seferberlik planının 5 başlık altında toplandığını söyledi:

● Afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları

● Mevcut alt yapı ve ulaşım ağının afetlere dayanıklı hale getirilmesi

● Sismik ve yer bilimleri çalışmaları

● Afet sonrası toplanma / barınma alanları

● Afet odaklı eğitim ve kapasite geliştirme

İmamoğlu, seferberlik planını ve yapılacakların ayrıntılarını şöyle sıraladı:

AFET ODAKLI DÖNÜŞÜM ÖNCELİKLİ

“Plan kapsamında; hasar alması beklenen 48 bin binanın güçlendirilmesi ya da yeniden yapma usulü ile yenilenmesini amaçlıyoruz. Bir yıl içinde 20 bin bağımsız birim, beş yılda 100 bin, 10 yılda tüm bu nitelikteki bağımsız birimler afetlere karşı güçlendirilecektir. ‘Afet Odaklı Dönüşüm’ programına göre, deprem senaryoları doğrultusunda, öncelikle kırılgan yapı stoku nedeniyle müdahale bekleyen ilçelerden başlanacak ve ilçeler arasında bir etaplama yapılacaktır. Programın uygulanması halinde güncel maliyet hesapları ile bu süreç içerisinde, asgari 44 milyar TL tutarında bir kaynak kullanımı gerekecektir.”

“Öncelikli / sorunlu alanlarda, sosyal ve ekonomik dönüşüm projelerinin gerçekleşmesi amacıyla Bakanlık tarafından talep edilen ‘Strateji Belgeleri’ tamamlanarak ‘İstanbul Kentsel Dönüşüm Müdahale Yol Haritası’ belirlenecektir. ‘Afet Odaklı Müdahale Programı’ ile bina bazında yapılan müdahaleler yanında, kentsel iyileştirme odaklı dönüşüm çalışmaları bu başlıkta ele alınacaktır. Bu amaçla bir yıl içinde 39 ilçe ile birlikte gerekli koordinasyon sağlanacak ve beş yıl içinde strateji belgesinde yer alan müdahalelerle tamamlanacaktır.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞBİRLİĞİ MASASI

Kentsel dönüşüm çalışmalarına İstanbulluların katılımını sağlamayı da amaçladıklarını belirten İmamoğlu, “İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan veya proje aşamasında olan kentsel dönüşüm alanlarında yaşayanlar ve onlar tarafından kurulan sivil toplum örgütlerinin İBB ile iletişim sorunlarını aşmak üzere ‘Kentsel Dönüşüm İşbirliği Masası’ adı ile bir ofis kurulmaktadır.” dedi.

Tsunami tehlikesine karşı da uyarılarda bulunan İmamoğlu, “Deprem erken uyarı ve acil müdahale sistemi üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Erken uyarı sistemi ile depremin yansımasından beş ve yedi saniye önce alınacak erken uyarı ile tehlike barındıran doğal gaz, elektrik gibi sistemlerin kapatılması; raylı sistemlerin durması gibi acil önlemlerin alınması sağlanacaktır.” diye konuştu.

859 TOPLANMA ALANI HAZIRLANIYOR

En çok tartışma konularından toplanma ve barınma alanlarına da değinen İmamoğlu, “Toplumun afet sonrasında hızlı biçimde toparlanmasını sağlamak ve barınma ihtiyacı olanlara mahremiyeti koruyan, onurlu bir yaşam sunmak, güvenli, sağlıklı, yaşanabilir alanlar oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu alanlar kapasite ve olanaklarına göre 72 saatten 2 yıla kadar kullanılabilecek alanlar olarak ele alınmaktadır. 859 toplanma alanı hazırlıyoruz. 6 ay içinde tahliye koridorlarını belirleyeceğiz, bir yıl içerisinde de kamu spotları ve mobil uygulamaların hazırlanması sağlanacaktır. Geçici barınma alanları konusunda ise, yaklaşık üç milyon kişinin afet sonrası barınma ihtiyacının karşılanması hususunda ilk üç ayda ‘Zeytinburnu/Topkapı Deprem Parkı Uygulaması’, altı ayda ‘Ataşehir/Anatepe Deprem Parkı Uygulaması’ yapılacak. Deprem parkları aynı zamanda afet öncesi eğitim ve koordinasyon faaliyetleri için kullanılacak ve parklar aracılığıyla İstanbulluların farkındalığı arttırılacaktır.” dedi.

KASIMDA DEPREM ÇALIŞTAYI VAR

Kasım ayında yapılacak deprem çalıştayı da duyuruldu: “Kasım ayının ortasında, dünyanın farklı ülkelerinden de davetler yaptık, başta Japonya olmak üzere ülkemizin üniversiteleri ve akademisyenleri de davet ettiğimiz deprem çalıştayını yapacağız. Televizyona çıkmak için değil, 4-5 gün çalışacağımız deprem çalıştayı istiyoruz ve şehre rapor sunmak zorundayız.”

Deprem için altı ayda her mahalleden insanlarla en az beş kişiden oluşan beş bin kişilik afet gönüllü ekibi de oluşturulacak.