İmamoğlu: 23 Haziran’da emanetimizi almaya geliyoruz

Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da yapılacak seçimler için izlenecek yol haritasını paylaştı. İmamoğlu: “İktidar vatandaşın mesajını almamakta direniyor, 23 Haziran’da emanetimizi almaya geliyoruz” dedi

31 Mart Yerel Seçimleri’nde halkın oyuyla İstanbul Belediye Başkanı seçildikten sonra AKP’nin itirazı üzerine mazbatası YSK tarafından iptal edilen Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimi için yapılan kampanya koordinasyon toplantısında konuştu. Herkesi kucaklayan bir kampanya yürütecekleri bilgisini veren İmamoğlu, “Her şey çok güzel olacak” ve “İmamoğlu varsa umut var” sloganlarının kullanılacağını belirterek “23 Haziran’da emanetimizi almaya geliyoruz” dedi.

31 Mart seçimlerine giderken iktidarın ekonomide ve yerel yönetimlerdeki başarısızlıklarını örtmek için “beka” söylemini ortaya attığını hatırlatan İmamoğlu; “Vatandaşımız 31 Mart’ta beka meselesi yerel seçimin konusu olamaz dedi ve iktidara çok net bir mesaj verdi. Ama iktidar İstanbul’da vatandaşın kıymetli mesajını almamak için direniyor.” dedi. 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı’nın verilerin akışını kesmesiyle başlayan direncin, ‘Gönül belediyeciliği kazandı’ afişinin asılmasıyla devam ettiğini ifade eden İmamoğlu, bu direncin kendi sandık görevlilerini suçlamaya kadar vardığını belirtti.

“SANDIKTAN HESAP PUSULASI ÇIKACAK”

Normal koşullarda iktidarın bu hallerine gülüp geçilmesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti: “Ne yazık ki bunları ciddiye alıp cevap veriyoruz. Çünkü seçimlere olan inanç, yitirilmesin istiyoruz. Demokrasiye olan inanç yitirilmesin istiyoruz. 23 Haziran’da sandık namusumuzu korumak için sandıktan başka yol olmadığını göstereceğiz. 23 Haziran’da o güzel günde bayram yerine gider gibi neşe içerinde hep beraber sandıklara gideceğiz. O sandık bir vicdan sandığı olacak. O sandık bir haysiyet sandığı olacak. O sandıktan bir hesap pusulası çıkacak. 23 Haziran’da haksızlığın, adaletsizliğin, kul hakkı yemenin hesabı sorulacak.”

31 Mart seçimlerinden sonra yaşanan haksızlığın AKP’ye oy verenlerle alakalı olmadığının altını çizen Ekrem İmamoğlu, “Gelin bu büyük ayıbı, günahı hep birlikte düzeltelim. Bu bir demokrasi mücadelesi. 23 Haziran’da her siyasi görüşten tüm İstanbullular akıllarının ve kalplerinin gösterdiği yoldan gidecek. Ve mutlaka vicdanlarının sesini dinleyecek” dedi.

Seçim kampanyasının stratejisini İstanbulluların yazdığını ifade eden İmamoğlu, İstanbulluları dinleyip, onların çizdiği yolda yürüdüklerini anlattı.

“BU DÜZEN BİR AVUÇ İNSAN İÇİN VAR”

“İstanbul’da israf düzeninden yararlananlar, hak, hukuk adalet tanımıyor.” diyen İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu düzen sadece bir avuç İnsan için var. Bir avuç insanın çıkarı için İBB’yi kullanıyorlar. Bu bozuk düzen, gün geliyor ananızın ak sütü gibi helal olan mazbatanızı elinizden alıyor. Gün geliyor ihale yolsuzlukları olarak karşımıza çıkıyor. Bu israf düzeni, kendilerine yakın gördükleri vakıflara yüz milyonlarca liralık aktararak kendini gösteriyor. Bu kurumlar halkın emrine girmedikçe bu milletin yüzü gülmeyecek. Onun için sorumluluğumuz çok büyük.”

İstanbul’un kaynaklarının küçücük gruplar arasında paylaşıldığını belirten İmamoğlu, söz konusu kaynakları kullananların sanatçıya, vatandaşa had bildirmeye çalıştığını söyledi. “Her şey çok güzel olacak” diyenlerin fişlendiğini söyleyen İmamoğlu şu örnekleri verdi: “Bu israf düzeninin faturasını her gün namusuyla çalışan 16 milyon İstanbullu ödüyor. Bunu hep birlikte hatırlayalım, hatırlatalım. Sayıştay’ın raporuna göre, 2014- 2019 yılları arasında belediyenin borcu 4,5 kat arttı. Yıllık faiz yükü 8 kat arttı. Yıllık bütçe açığı 20 kat arttı. 210 milyardan 4 milyara çıktı. Bütün bu emeklere havaya atılan paralara yazık günah değil mi? İBB o azınlığın malı değil, onu herkes bilsin.”

“İSRAF DÜZENİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Bir avuç azınlık tarafından kurulan yağma düzenini değiştireceklerini söyleyen İmamoğlu, mazbatası geri alınana kadar görev yaptığı 18 günü hatırlatarak şunları söyledi: “Sadece 18 günde bu israf düzenine dur demeye başladık. Suyun yönünü vatandaşa doğru çevirdik. Belediyenin kaynaklarını vatandaşa doğru akıtmaya başladık. Seçim öncesinde vaat ettiğimiz su indiriminin Belediye Meclisi’nden geçmesini sağladık. Bu sayede İstanbullu her aile yılda 540 lira tasarruf edecek. Öğrencilerin aylık ulaşım ücretinin 85 liradan 40 liraya inmesini sağladık. 18 günde yaptık. 5 yılda neler yapabileceğimizi bir düşünün.”

Konuşmasında kent yoksulluğuna da değinen İmamoğlu, hiçbir geliri olmayan ya da açlık sınırında olan her aileye ücretsiz ekmek, süt ve damacana su dağıtılacaklarını, bu harcamaların ise İBB bütçesinin %1,9’una tekabül ettiğini belirtti.

Vatandaşın siyasette kavgacı ve ayrışmacı dilden bıktığını, yorulduğunu ifade eden İmamoğlu, “Emin olun, siyaseti hep böyle yapacağım, hep böyle yapacağız... Vatandaş bizden temiz, nezih, kaliteli siyaset talep ediyor. ‘Kavga etmeyin, konuşun ve uzlaşma köprülerini sakın yıkmayın’ diyor. Vatandaşın bu talebini emir kabul edeceğiz.” dedi.

“KAVGAYI BİTİREN OLACAĞIZ”

Seçim sonuçları ile ilgili yapılan haksızlığı anlatmaya devam edeceklerini belirten İmamoğlu şöyle devam etti: “Kimsenin bizi doğru yoldan, iyilikten güzellikten ayırmasına fırsat tanımayacağız. Biz kavgayı bitiren olacağız. Toplumu birleştiren olacağız. Vatandaş hepimize umut bağlamış. Vazifemizin farkında olalım. Daha önceki sloganımızı küçük bir değişiklikle kullanmaya devam edeceğiz. İmamoğlu varsa İstanbul’da umut var diyeceğiz, halkın bağrından doğal olarak çıkmış, tüm Türkiye’ye yayılmış olan kampanyamızın sloganını söyleyeceğiz: Her şey çok güzel olacak!”

“HAK YERİNİ BULACAK”

Türkiye’nin demokrasi tarihine hep birlikte damga vuracaklarını söyleyen İmamoğlu konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Vatandaşın karşısında yerimizi, haddimizi bileceğiz. Particilik değil, belediyecilik yapacağız. Partizanlığı söküp atacağız. Bu yolda asla yalnız yürümediğimi biliyorum. 82 milyonun gönülleriyle yürüyorum. Biliyorum ki en karanlık saatler, şafaktan hemen öncedir. İstanbul’un milyonlarca ailesi, bu şehri bana emanet etti. Emaneti haksızca elimizden aldılar. Ama şimdi buradan ilan ediyorum… Herkes duysun, herkes dinlesin... Biz 16 milyon İstanbullu, 23 Haziran’da o emaneti geri almaya geliyoruz! Önümüzdeki dönemde hep birlikte, İstanbul ittifakı olarak, yapılan büyük haksızlığı kabul etmeyenler olarak, demokrasi ve hukuktan vazgeçmeyenler olarak, yine başaracağız. 23 Haziran’da israf düzeni son bulacak. 23 Haziran’da, İstanbul’da hak yerini bulacak. Her şey çok güzel olacak.”